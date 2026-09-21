Slovenski odbojkarji so v četrtfinalu EP, Srbe odpravili z lahkoto

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3:0 (14, 13, 22). Slovenski odbojkarji s prepričljivo zmago, še posebej so blesteli v prvih dveh nizih, nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V sredinem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji.

Slovenci so uspešno opravili prvi del EP in prispeli v Torino. Brez težav v skupinskem delu v Modeni sicer ni šlo. Po zmagah proti Slovaški in Švedski ter grški zaušnici so proti Češki prišli do nujno potrebne zmage, s katero so si kljub porazu z Italijo zagotovili drugo mesto. Izkupiček jim je v osmini finala namenil Srbijo, tretjeuvrščeno ekipo skupine C, za katero je razburljiv, a povprečen skupinski del, prav tako treh zmag in dveh porazov. Šlo je za dvoboj reprezentanc, ki se zelo dobro poznata. Letos sta že igrali v ligi narodov in več prijateljskih srečanj. Slovenija je proti trikratnim evropskim prvakom neporažena že od leta 2022.

Zmagovit povratek Čebulja

Slovenski selektor Fabio Soli zaradi poškodbe ne more več računati na kapetana Tineta Urnauta, ki ga je nadomestil povratnik v reprezentanco Klemen Čebulj, ki je bil danes nemudoma v začetni postavi ob Roku Možiču na mestu sprejemalca. Vlogo kapetana je prevzel izkušeni Alen Pajenk, ki je z Janom Kozamernikom tvoril blokerski par, začeli so še podajalec Uroš Planinšič, korektor Nik Mujanović in libero Jani Kovačič. Slovenci so v uvodnih dveh nizih povsem dominirali blede Srbe ter prevladovali v vseh elementih od servisa, bloka in napada. Tudi v tretjem nizu, ko so se Srbi le prebudili, so bili uspešnejši in slavili po uri in 17 minutah igre. V slovenski vrsti je 14 točk dosegel Mujanović, Pajenk jih je dodal 12, Možič 11 in Kozamernik deset. Slovenci, trikratni evropski podprvaki, bronasti izpred treh let, nadaljujejo pot proti Milanu. V sredo bodo v četrtfinalu ob 16. uri v Torinu igrali z Belgijo, ki je danes s 3:1 v nizih izločila Češko.