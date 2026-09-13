Slovenski odbojkarji tudi na drugi tekmi na EP zmagali, gladko so odpravili Skandinavce

Slovenci so imeli v soboto prost dan za trening, potem ko so v petek za uvod v obrambo bronastega odličja premagali Slovaško. Tudi danes so bili trikratni evropski podprvaki v vlogi papirnatega favorita proti Švedski. Ta je po 33 letih spet zaigrala na EP in ga odprla s pričakovanim porazom proti Italijanom, v soboto pa dodobra do pet nizov namučila Čehe. Švedska je davnega leta 1989 na domačem prvenstvu že osvojila naslov evropskih podprvakov, danes pa je šele 34. reprezentanca na svetovni lestvici, medtem ko je Slovenija četrta. Tudi od zadnjega medsebojnega obračuna je minilo slabih 15 let, ko je obe tekmi v kvalifikacijah za EP leta 2012 dobila Slovenija.

Najuspešnejši Nik Mujanović

Glede na kakovost tekmeca je slovenski selektor Fabio Soli tako nekoliko premešal začetno postavo v primerjavi s petkom. Na sprejemalskih mestih sta začela Rok Bračko in Klemen Šen, na mestu libera pa Grega Okroglič. A čeprav so Slovenci igrali brez nekaterih prvokategornikov, so bili danes za nekaj razredov boljši od tekmecev in vpisali gladko zmago. V slovenski vrsti je bil s 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović. Jan Kozamernik je pristavil 11 točk, po devet pa Bračko in Šen. Slovenski odbojkarji bodo tretjo tekmo predtekmovanja igrali že v ponedeljek, ko bodo ob 21. uri tekmeci Grki. Še enkrat več bodo favoriti pred dvobojem slovenski asi.