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LIGA NARODOV

Slovenski odbojkarji v Stožicah navdušujejo, gladko so odpravili Brazilijo

Še tretjič so slavili pred domačimi navijači in skupno že šestič v ligi.
Fabio Soli dobro vodi slovensko reprezentanco FOTO: Foto:dejan Javornik
Fabio Soli dobro vodi slovensko reprezentanco FOTO: Foto:dejan Javornik
STA
 27. 6. 2026 | 22:24
 27. 6. 2026 | 22:30
1:48
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Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na sedmi tekmi lige narodov in tretji na domačem turnirju v Ljubljani premagala Brazilijo s 3:0 (25, 17, 20). Slovenski odbojkarji so še tretjič slavili pred domačimi navijači in skupno že šestič v ligi. V nedeljo se bodo za konec turnirja v Stožicah ob 20.30 merili z Italijo.

Slovenski odbojkarji so po treh zmagah na Kitajskem na domačem turnirju po srditem boju sprva premagali Kanado in Bolgarijo, danes pa jih je po dnevu počitka pričakal nov obračun z Brazilijo. Ta je po štirih zmagah na prvem turnirju izgubila oba svoja dvoboja v Ljubljani, v petek je klonila proti Italiji z 1:3.

Doslej petkrat slavili Brazilci

Slovenci in Brazilci so se v ligi narodov doslej srečali šestkrat, boljši so južnoameriški predstavniki, ki so slavili petkrat. Edina slovenska zmaga v tem tekmovanju do danes je segala dve leti nazaj. Brazilci, trikratni olimpijski in trikratni svetovni prvaki, so na svetovni lestvici četrta, Slovenci pa šesta reprezentanca.

A danes so na parketu prevladovali izbranci italijanskega stratega Fabia Solija. V vseh treh nizih so si pripravili izdatne prednosti, v prvem in tretjem nizu so sicer proti koncu nekoliko popustili, a bili boljši v končnicah. Z najbolj prepričljivo zmago v letošnji sezoni lige narodov so Slovenci skočili na drugo mesto lestvice. V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Rok Možič je pristavil 17 točk, 11 pa Nik Mujanović.

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