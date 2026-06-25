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Slovenski odbojkarji v Stožicah po težki tekmi premagali svetovne podprvake

Naša odbojkarska reprezentanca je premagala Bolgarijo s 3:2.
Rok Možič je bil drugi najboljši strelec pri Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik
Rok Možič je bil drugi najboljši strelec pri Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik
STA
 25. 6. 2026 | 23:08
 25. 6. 2026 | 23:09
1:56
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Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3:2 (-19, 21, -17, 24, 6). Slovenski odbojkarji so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo v soboto ob 20.30 merili z Brazilijo.

Slovenska izbrana vrsta je v sredo za uvod domačega turnirja premagala Kanado. Zmagala je že četrtič v ligi, a prvič vknjižila vse tri točke, potem ko je na prvem turnirju na Kitajskem nanizala tri tesne zmage v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi. Izbrance italijanskega stratega Fabia Solija je danes čakal nov zahteven obračun v obliki aktualnih svetovnih podprvakov Bolgarov, ki so na prvi tekmi ljubljanskega turnirja ugnali Italijane. Slovenija in Bolgarija sta se doslej že večkrat merili, tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, v okviru lige narodov pa petkrat. Obe lanski tekmi, na SP in v ligi narodov, so dobili Bolgari. Slovenija je na svetovni lestvici šesta, Bolgarija pa osma reprezentanca.

Peta zmaga v ligi

Danes Slovenci dolgo niso našli odgovora na odličen bolgarski servis, a je v slovenski vrsti dobro deloval blok. S pomočjo bučne podpore s tribun so se zares ogreli ob koncu četrtega niza in na koncu prišli do pete zmage v ligi, še četrte s 3:2. Na lestvici lige so povsem pri vrhu na tretjem mestu. V slovenski vrsti je bil s 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović. Rok Možič je dodal 15, Tonček Štern pa 13 točk. Pri Bolgariji je 28 točk vpisal Aleksandar Nikolov.

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