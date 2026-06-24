Slovenski odbojkarji zmagovalno začeli domači turnir

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Kanado s 3:1 (23, -23, 20, 23). Slovenski odbojkarji so po treh tesnih zmagah na uvodnem turnirju prišli že do skupno četrte, v četrtek pa jih čaka nov obračun v Stožicah, ko se bodo ob 20.30 merili z Bolgarijo.

Mešanica izkušenih in mladih slovenskih odbojkarjev je pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solija na prvem turnirju lige v Linyiju na Kitajskem nanizala tri tesne zmage s 3:2 proti Kitajski, Poljski in Kubi ter poraz proti Japonski. Doslej so jih pestila nihanja v igri, kar so skušali odpraviti že na današnji tekmi pred domačimi navijači proti kanadski izbrani vrsti. Ta je na svetovni lestvici 11., medtem ko je Slovenija šesta na svetu. V okviru lige narodov sta se pomerili že štirikrat, vse tekme so dobili Slovenci, ki so bili ob tem boljši tudi na olimpijskem turnirju v Parizu leta 2024.

V slovensko vrsto se je danes vrnil tudi kapetan Tine Urnaut, Slovenci pa so danes ob všečni igri blesteli tudi na servisu, dosegli so osem asov. S četrto zmago in le enim porazom je Slovenija spet pri samem vrhu lige narodov na trenutno četrtem mestu. V slovenski vrsti je bil s 24 točkami najboljši Tonček Štern. Nik Mujanović je pristavil 18 točk, 11 pa Alen Pajenk.