Slovenski plezalni praznik je tu, Janja Garnbret ima pred Koprom posebno pomoč

Kar je ob začetku (koledarske) pomladi Planica, ob koncu poletja vse bolj postaja Koper. V precej manjšem obsegu, pa vendarle: slovenski športni praznik. Kar sta v skokih Domen in Nika Prevc, je v plezanju že vrsto let Janja Garnbret: najboljša na svetu. Pod zunanjo steno PC Plus Climbing na Bonifiki danes in jutri pričakujejo več tisoč navijačev, ko bo lučaj od Jadranskega morja potekala tekma svetovne serije v težavnostnem plezanju. To bo jubilejna 30. domača tekma svetovnega pokala, po 25 letih Kranja peta zaporedna v Kopru, zato bo še toliko bolj slovesno.

Kot je povedal Matej Planko, organizacijski vodja tekmovanja, bo na pobudo Toma Česna v Koper prišlo vseh 18 slovenskih finalistov na dosedanjih 29 preizkušnjah za svetovni pokal v Sloveniji, kar bo dalo dogodku še dodatno vsebinsko težo.« Luka Fonda, reprezentančni trener in vodja koprskega kluba, je povedal, da so priprave trajale 18 dni. »V ekipi so trije mednarodni postavljavci in štirje domači. Postaviti je treba osem smeri, kvalifikacijske, polfinalne in finalne. Na srečo nam vreme ne dela preglavic in naj tako tudi ostane,« se je lepe napovedi razveselil Fonda.

Janja Garnbret obožuje domačo tekmo. FOTO: Jože Suhadolnik

Selektor Gorazd Hren je zadovoljen z letošnjo sezono, v kateri je Janja Garnbret v Innsbrucku vpisala jubilejno 50. zmago, Luka Potočar je bil v Chamonixu drugi, Lučka Rakovec pa je prejšnji konec tedna osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Lavalu. Danes bo bdel nad 12 tekmovalci in upal, da se jih bo čim več prebilo v jutrišnji finale.

Janja z novim partnerjem

To bi moralo biti dokaj samoumevno za Garnbretovo, ki je letos končno preplezala smer Bibliographie 9b+ v Ceusu v francoskih Alpah, in to kot prva ženska. Udeležila se je le nekaj tekem svetovne serije, veliko pa je trenirala in ocenjuje, da je v odlični formi. Po novem ji na treningih ob trenerju Romanu Krajniku družbo dela olimpijski prvak iz Tokia Alberto Ginés López, ki se je prav zaradi sodelovanja z Janjo iz Španije skupaj z dekletom preselil v Slovenijo.

Glavni slovenski aduti bodo Luka Potočar, Janja Garnbret, Rosa Rekar in Lučka Rakovec FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenci v Kopru Slovenijo bodo v Kopru zastopali: Janja Garnbret, Rosa Rekar, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Lana Gorič, Sara Čopar, Lucija Tarkuš in Jennifer Buckley ter Luka Potočar, Lovro Črep, Jaka Jaki in Samo Golob.

Spored Koper FOTO: Dk

»Marsikaj se je dogajalo po Innsbrucku (konec junija; op. p.), šla sem nazaj v Ceuse, kjer sem uživala brez pritiska v naravni steni. Nisem lenarila, ampak dvigovala formo za Koper. Kot ste omenili, imam novega trening partnerja, Alberto že dva meseca trenira z mano. Zdi se mi super zadeva. Res je dobro trenirati z nekom, ki ima podobno mentaliteto, je enako motiviran in se želi stalno izboljševati. Ker je moški, je še toliko boljše, to bo koristno zame na dolgi rok,« je dobre tri leta mlajšega šampiona toplo sprejela Korošica, ki bo novembra dobila novo obeležje v domačem Šmartnem pri Slovenj Gradcu: »Vesela sem, všeč mi je, da se mi tudi na takšen način poklonijo v domačem kraju. Komaj čakam, da vidim.«

Janja je že petkrat zmagala na domači tekmi, dvakrat v Kranju (2017, 2021) in trikrat v Kopru (2023, 2024, 2025). Na koprski premieri leta 2022 je morala priznati poraz Ai Mori. »Tekma v Kopru res edinstvena. Nič se ne more primerjati z njo. Ker je doma, ker je tu največ naših navijačev, ker nas z ekipo v Kopru vedno izjemno lepo in toplo sprejmejo. Zdi se, kot da imamo Slovenci res prednost domačega terena,« se spektakla pod žarometi veseli 27-letna dvakratna olimpijska prvakinja.

Potočar adut pri moških

Prednost domačega terena bo skušal izkoristiti tudi naš najboljši plezalec Luka Potočar, ki si želi zaceliti rano po ponesrečenem polfinalu v Lavalu. V Kopru je že stal na stopničkah ... »Položaj je vsako leto drugačen. Letos sicer dobra sezona s slabim evropskim prvenstvom tik pred Koprom zagotovo ni najboljša popotnica. Motivacija za domačo tekmo je vedno največja, zato se nadejam dobrega rezultata,« že srbijo prsti Potočarja, ki bo držal pesti tudi za svojo izbranko Lučko Rakovec.