Slovenski rokometaši igrajo z Islandci. Čeprav za polfinale potrebujejo čudež, je tekma zelo pomembna

Slovenija je ob 15.30 v Malmöju začela zadnjo tekmo v drugem delu evropskega prvenstva. Nasprotnik je Islandija. Tekma se je začela manj kot 20 ur po porazu s Hrvaško, vložek pa je velik. Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 in do večera podaljšuje upanje za polfinale EP, poraz pa pomeni časten odhod s prvenstva.

Zaplet v skupini 2

Torek je prinesel zaplet v skupini 2, saj so najprej Islandci ogrozili svojo uvrstitev v polfinale ob remiju proti Švici, kasneje pa so še Švedi zapravili prvo zaključno žogo za polfinale, saj so remizirali proti Madžarom. Tudi Hrvaška še ni potnik v polfinale, saj jo lahko prehitita tako Švedska kot Islandija. V skupini ima Hrvaška na vrhu šest točk, Islandija in Švedska po pet, Slovenija štiri, Švica in Madžarska pa po dve. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.

Če so možnosti za polfinale EP zgolj minimalne, lahko Slovenija bolj realno razmišlja o uvrstitvi na tretje mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na rokometni mundial prihodnje leto, ki bo v Nemčiji. Kot je po porazu s Hrvaško povedal selektor Uroš Zorman, bo veliko odvisno od uspešne regeneracije igralcev, ki imajo za seboj že šest tekem in hudo težke noge. »Oddelati moramo svoje. Ne bom niti govoril, kaj bi uvrstitev na svetovno prvenstvo pomenila za nas,« je dejal Zorman.