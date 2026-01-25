Slovenski rokometaši na tekmi za biti ali ne biti premagali še Madžarsko!

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu glavnega dela evropskega prvenstva v švedskem Malmöju po odličnem drugem polčasu premagala Madžarsko s 35:32 (15:17). S tem je dva kroga pred koncem drugega dela storila velik korak v lovu na polfinalno vstopnico. Slovenska izbrana vrsta je po zmagah v prvem delu proti Črni gori, Švici in Ferskim otokom v drugem najprej izgubila proti Švedski (31:35), danes pa je v pomembnem obračunu šele drugič na sedmih tekmah na EP in prvič po 14 letih premagala Madžarsko.

Po slavju imajo zdaj varovanci selektorja Uroša Zormana na drugem mestu skupine II na računu štiri točke. Toliko jih ima tudi vodilna Švedska, ki jo ob 18. uri čaka obračun z Islandijo. Ta ima dve točki, kot tudi Hrvati, ki se bodo ob 20.30 pomerili proti Švici (1 točka). Eno točko je zbrala Madžarska.

Na današnji tekmi je bil v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkovit Blaž Janc z desetimi goli, pri Madžarih pa Bence Imre z osmimi goli. V polfinale bosta napredovali po dve najboljši ekipi v obeh skupinah, tretjeuvrščeni pa bosta 30. januarja igrali za peto mesto. Isti dan bosta tudi polfinalna obračuna, dva dni kasneje pa še dvoboj za tretje mesto in finale.