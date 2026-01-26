  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONEC DOBER, VSE DOBRO

Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Slovenski rokometaši po slabem polčasu premagali Madžarsko. Pot v polfinale evropskega prvenstva vodi preko Hrvatov.
Blaž Janc je ves čas verjel v zmago. FOTO: RZS
Blaž Janc je ves čas verjel v zmago. FOTO: RZS
Peter Zalokar
 26. 1. 2026 | 09:35
3:55
A+A-

Konec dober, vse dobro. Slovenci so na peti tekmi 17. evropskega prvenstva pokazali malo vrhunskega rokometa, a dovolj dobrega, da so v drugem polčasu premagali Madžare in dosegli četrto zmago. Bilo je 35:32 (15:17). S štirimi točkami v skupini II ostajajo resni kandidati za polfinale, morda ključna tekma bo jutri ob 18.30 proti Hrvaški. Po zelo slabem prvem polčasu, v katerem so zaostajali že za štiri gole, so reprezentanti Uroša Zormana v nadaljevanju postavili stvari na svoje mesto, daleč najboljši posameznik je bil kapetan Blaž Janc, strelec desetih golov in igralec tekme v Malmö Areni. Chicagu pravijo vetrovno mesto, toda kaj je potem Malmö? Morski preliv med tretjim največjim švedskim mestom in dansko prestolnico Københavnom, ki ju povezuje znameniti Øresundski most, pravzaprav viadukt in podvodni predor, bičajo vetrovi, zaradi katerih je na zraku, ki ima le kakšno stopinjo pod ničlo, občutek vsaj minus 10. Mraz se zaleze v kosti, vsak človek na ulici pa je videti kot ljubitelj žlahtne kapljice, ko ga vržejo iz lokalne gostilne. Cik-cak, kakor pač piha ...

Rokometašev, pa čeprav imajo dolge reprezentančne bunde, nič kaj ne mika sprehajanje okrog hotela Scandic Triangeln. Raje ostajajo notri in se zabavajo po svoje. Zaradi napornega ritma tekem resnih treningov praktično ni, so zgolj regeneracijski. Medtem ko je strokovni štab, selektor Uroš Zorman, pomočnik Mirko Skoko in videoanalitik Aleksander Polak, v slovenski sobi v tretjem nadstropju delal analize in preučeval naslednje tekmece, so se nekateri igralci navdušili nad namiznim tenisom. Najbolj zagreta sta bila Domen Tajnik, ki je očitno premagal virozo, in terapevt Matic Cindrič. Bilo je precej izenačeno in tekmovalno. S strani ju je opazoval reprezentančni zdravnik Matic Kolar. Ni se hotel peteliniti, čeprav mu v namiznem tenisu ni para. Bil je članski reprezentant v Hrastniku, ko je bil Darko Jorgić šele nadobuden fantič v klubu. »Nočem se izpostavljati. Glede na to, da sem bil več kot deset let igralec, bi gotovo »zmazal« vse, a to pomeni, da bi moral tudi kapetana Janca, kar pa ne bi bilo prav. Da ne govorim o Zormanu,« se je pošalil doktor.

10 golov je proti Madžarom dosegel Blaž Janc.

Ponosni na igre, ki so jih prikazali

Pozitivne energije ne manjka. Fantje so ponosni na igre, ki so jih prikazali. Tudi energije je še dovolj za torkov dvoboj s Hrvaško in sredin z Islandijo, na katerih si lahko Slovenija zagotovi pot v Herning na Danskem. »Menim, da bomo odigrali še več kot dve tekmi tukaj na tem EP,« je optimističen Domen Novak, član Flensburga.

Slovenci so nastanjeni v 17. nadstropju ogromnega hotela Scandic Triangeln, razgled je spektakularen, vidijo se tako znameniti most kot dvorana Malmö Arena in nenavadni nebotičnik Turning Torso. Do leta 2024 je bil s 190 metri najvišja zgradba v Skandinaviji, dokler niso v Göteborgu zgradili Karlatornet (246 m).

Nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarič bo jutrišnji (18.00) tekmec Slovenije v dresu Hrvaške, obiskala ga je boljša polovica iz domačega Velenja, pa Šved Jim Gottfridsson in Islandec Janus Dadi Smarason. Zanimivo, Islandci imajo v svoji sobi nasproti slovenske mizo za poker s pravimi žetoni. Tako se najbolje sprostijo med tekmami. Vsak po svoje. Bodo na koncu imeli srečne karte Slovenci?

Več iz teme

Blaž JancUroš Zormanrokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancarokometSlovenija
ZADNJE NOVICE
09:55
Šport  |  Odmevi
NEZASLIŠAN ŠKANDAL, VIDEOPOSNETEK SKRIVAJO

Domen Prevc žrtev nemške mega sabotaže? Kaj je skrivnostni človek z dežnikom počel ob Domnovih smučeh?!

Vse več glasov je, da se je včeraj na ekipni tekmi skakalcev v nemškem Oberstdorfu dogajalo nekaj gnilega.
26. 1. 2026 | 09:55
09:45
Novice  |  Slovenija
SVET AVTOMOBILIZMA

Matjaž Tomlje, ljubitelj hitrih in dragih avtomobilov: iz Dolenjskih Toplic v Le Mans (FOTO)

Zgodba Matjaža Tomljeta, ki je navduševal v svetu avtomobilizma in posla, je danes še zanj čisto nora.
Jure Predanič26. 1. 2026 | 09:45
09:35
Šport  |  Tekme
KONEC DOBER, VSE DOBRO

Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Slovenski rokometaši po slabem polčasu premagali Madžarsko. Pot v polfinale evropskega prvenstva vodi preko Hrvatov.
Peter Zalokar26. 1. 2026 | 09:35
09:17
Bulvar  |  Domači trači
ZVEZDE REALITY SHOWOV

Letošnja Kmetija pa ne bo kar tako: poglejte, kdo še vstopa v novo sezono (FOTO)

Kmetija odkriva še zadnje adute - v oddajo vstopajo še trije znani obrazi, zaradi katerih si bo verjetno vredno vzeti uro na dan za TV ekran.
26. 1. 2026 | 09:17
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Nesreča na južni obvoznici: voznica po prevračanju padla iz avta!

Policisti vodijo prekrškovni postopek.
26. 1. 2026 | 09:05
08:51
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O SPANJU

Strokovnjaki razkrivajo večerno rutino, ki vodi do 8 ur kakovostnega spanca brez tablet in zapletenih trikov

Ključ ni v tem, kdaj ležemo v posteljo, temveč kaj počnemo ure pred tem.
Miroslav Cvjetičanin26. 1. 2026 | 08:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki