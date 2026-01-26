Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Konec dober, vse dobro. Slovenci so na peti tekmi 17. evropskega prvenstva pokazali malo vrhunskega rokometa, a dovolj dobrega, da so v drugem polčasu premagali Madžare in dosegli četrto zmago. Bilo je 35:32 (15:17). S štirimi točkami v skupini II ostajajo resni kandidati za polfinale, morda ključna tekma bo jutri ob 18.30 proti Hrvaški. Po zelo slabem prvem polčasu, v katerem so zaostajali že za štiri gole, so reprezentanti Uroša Zormana v nadaljevanju postavili stvari na svoje mesto, daleč najboljši posameznik je bil kapetan Blaž Janc, strelec desetih golov in igralec tekme v Malmö Areni. Chicagu pravijo vetrovno mesto, toda kaj je potem Malmö? Morski preliv med tretjim največjim švedskim mestom in dansko prestolnico Københavnom, ki ju povezuje znameniti Øresundski most, pravzaprav viadukt in podvodni predor, bičajo vetrovi, zaradi katerih je na zraku, ki ima le kakšno stopinjo pod ničlo, občutek vsaj minus 10. Mraz se zaleze v kosti, vsak človek na ulici pa je videti kot ljubitelj žlahtne kapljice, ko ga vržejo iz lokalne gostilne. Cik-cak, kakor pač piha ...

Rokometašev, pa čeprav imajo dolge reprezentančne bunde, nič kaj ne mika sprehajanje okrog hotela Scandic Triangeln. Raje ostajajo notri in se zabavajo po svoje. Zaradi napornega ritma tekem resnih treningov praktično ni, so zgolj regeneracijski. Medtem ko je strokovni štab, selektor Uroš Zorman, pomočnik Mirko Skoko in videoanalitik Aleksander Polak, v slovenski sobi v tretjem nadstropju delal analize in preučeval naslednje tekmece, so se nekateri igralci navdušili nad namiznim tenisom. Najbolj zagreta sta bila Domen Tajnik, ki je očitno premagal virozo, in terapevt Matic Cindrič. Bilo je precej izenačeno in tekmovalno. S strani ju je opazoval reprezentančni zdravnik Matic Kolar. Ni se hotel peteliniti, čeprav mu v namiznem tenisu ni para. Bil je članski reprezentant v Hrastniku, ko je bil Darko Jorgić šele nadobuden fantič v klubu. »Nočem se izpostavljati. Glede na to, da sem bil več kot deset let igralec, bi gotovo »zmazal« vse, a to pomeni, da bi moral tudi kapetana Janca, kar pa ne bi bilo prav. Da ne govorim o Zormanu,« se je pošalil doktor.

10 golov je proti Madžarom dosegel Blaž Janc.

Ponosni na igre, ki so jih prikazali

Pozitivne energije ne manjka. Fantje so ponosni na igre, ki so jih prikazali. Tudi energije je še dovolj za torkov dvoboj s Hrvaško in sredin z Islandijo, na katerih si lahko Slovenija zagotovi pot v Herning na Danskem. »Menim, da bomo odigrali še več kot dve tekmi tukaj na tem EP,« je optimističen Domen Novak, član Flensburga.

Slovenci so nastanjeni v 17. nadstropju ogromnega hotela Scandic Triangeln, razgled je spektakularen, vidijo se tako znameniti most kot dvorana Malmö Arena in nenavadni nebotičnik Turning Torso. Do leta 2024 je bil s 190 metri najvišja zgradba v Skandinaviji, dokler niso v Göteborgu zgradili Karlatornet (246 m).

Nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarič bo jutrišnji (18.00) tekmec Slovenije v dresu Hrvaške, obiskala ga je boljša polovica iz domačega Velenja, pa Šved Jim Gottfridsson in Islandec Janus Dadi Smarason. Zanimivo, Islandci imajo v svoji sobi nasproti slovenske mizo za poker s pravimi žetoni. Tako se najbolje sprostijo med tekmami. Vsak po svoje. Bodo na koncu imeli srečne karte Slovenci?