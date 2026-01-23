  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEČER BOMO DRŽALI PESTI

Slovenski rokometaši nocoj v Malmöju z gostitelji: tudi Švedi lahko padejo

Selektor Uroš Zorman stavi na močan ekipni duh.
Se bodo Slovenci veselili tudi v Malmöju? FOTO: RZS

Se bodo Slovenci veselili tudi v Malmöju? FOTO: RZS

FOTO: Tt

FOTO: Tt

FOTO: Tt

FOTO: Tt

Uroš Zorman verjame v ekipo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Uroš Zorman verjame v ekipo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Stefan Žabić je borec na črti. FOTO: RZS

Stefan Žabić je borec na črti. FOTO: RZS

Se bodo Slovenci veselili tudi v Malmöju? FOTO: RZS
FOTO: Tt
FOTO: Tt
Uroš Zorman verjame v ekipo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
Stefan Žabić je borec na črti. FOTO: RZS
Peter Zalokar
 23. 1. 2026 | 07:01
A+A-

Da pri slovenskih rokometaših nič ne gre gladko, smo se v dobrem tednu evropskega prvenstva že navadili. Na vseh treh tekmah prvega dela so v drugem polčasu zaostajali, pa vse tri na koncu dobili. Ob selitvi iz Osla v Malmö se je zapletlo na letališču, saj kar 14 igralcev in članov osebja ni bilo na seznamu potnikov. Z obilo stresa se je tudi ta zgodba dobro končala, reprezentanca Uroša Zormana zdaj računa, da bo na Švedskem nadaljevala uspešen rezultatski niz. Prva tekma glavnega dela EHF eura 2026 jo čaka danes ob 20.30 proti domači Švedski, za polfinale se bo zatem do srede merila še z Madžarsko, s Hrvaško in z Islandijo. Malmö Arena je kraj srečnega imena za Slovenijo. Tukaj si je aprila 2016 priborila olimpijsko vozovnico za Rio de Janeiro in tukaj se je januarja 2020 prebila v polfinale EP, nakar je v Stockholmu zasedla nehvaležno četrto mesto. Tudi tokrat je v glavni del prenesla dve točki, ki jo resno postavljajo v igro za odločilne boje v Herningu na Danskem.

25 golov je na treh tekmah dosegel Domen Makuc, Blaž Janc 18.

Selektor Zorman je bil leta 2016 še igralec, leta 2020 pa pomočnik Ljubomirju Vranješu. V Scandic Triangeln, največjem hotelu v tretjem največjem švedskem mestu, je bil šef stroke spočit in dobre volje pred zadnjim treningom pred tekmo s Švedsko, ki je dan prej visoko nadigrala Hrvaško (33:25) in velja za prvega favorita skupine II. Smisel za humor ga ni zapustil. »Šele pozno zvečer ste izvedeli, da bomo igrali naslednjo tekmo s Švedsko, zdaj pa bi že zjutraj od mene želeli celovito analizo. Ja, saj razumem. Ni kaj, najtežji možni tekmec brez dvoma, a mi razmišljamo tako, kot smo, preden smo šli na prvenstvo. Gremo tekmo po tekmo in ne gledamo preveč naprej. Švedska je proti nemočnim Hrvatom pokazala, zakaj je favorit, ob tem bo imela tudi podporo polne dvorane. A tudi za nas bo to dodatna energija, kot je bila proti Ferskim otokom,« si Zorman obeta, da bodo njegovi fantje ponovno utišali tribune.

FOTO: Tt
FOTO: Tt

Ekipa se je povezala

Na dveh tekmah ne bo mogel računati na pregrobega Matica Suholežnika, toda ni se (še) odločil, da bi iz bližnjega Flensburga poklical Blaža Blagotinška. Švedi so za razliko od »Fercev« veliko bolj robustni in mišice bodo potrebne ... »Tukaj nas je 18, 16 jih bo na tekmi, tudi Lan Grbić in Tarik Mlivić (doslej sta bila zunaj kadra; op. p.) si zaslužita priložnost in jo bosta dobila. Morda pa zaigramo s 15 možmi, da bo bolj zanimivo in bomo spet v časopisih,« se je spet pošalil Zorman, navdušen, kako se je ekipa povezala. Zanimivo, to je bilo najbolj očitno, ko je šef prejel rdeči karton proti Švici, zatem je Slovenija pod taktirko mirnega Mirka Skoka nadoknadila zaostanek devetih golov: »Vidi se, da vsi dihamo kot eno in to v ekipnem športu na koncu prinaša rezultate.« V sejni sobi v tretjem nadstropju megalomanskega hotela so bili tudi Jože Baznik, Tim Cokan in Stefan Žabić. Zatem so se igralci odpravili na sprehod po mestu, toda zvečer jim je bilo to odsvetovano, saj je bila nogometna tekma visokega tveganja med Malmöjem in Crveno zvezdo.

Moč s klopi

Žabić in Cokan sta dva od osmih igralcev iz slovenske lige, zastopata barve prvaka Slovana. Tekem ne začenjata, vendar izkoriščata vsako svojo minuto. Oba verjameta v presenečenje. »V Oslu smo že premagali domačine, če lahko tako rečemo Ferskim otokom, ki so imeli 7000 navijačev. Vroče bo tudi tokrat, a smo vajeni takšnega vzdušja. Švedi so bolj kakovostna reprezentanca in morali bomo pokazati odlično predstavo, če želimo iztržiti pozitiven rezultat,« je optimističen Žabić.

29:24 je bil izid zadnje tekme med Slovenijo in Švedsko na OI 2024.

Cokan je eden od šestih novincev na velikem tekmovanju, ki je dočakal prva dva gola na EP. »Ponosen sem, ampak mi ni stopilo v glavo. Vsaka tekma je zame enaka, na vsaki želim dati vse, kar imam. Domen (Novak) je na desnem krilu seveda številka 1, jaz pa pomagam po najboljših močeh,« pravi Cokan, ki si boljšega debija ne bi mogel zamisliti: »Sprva nismo vedeli, da smo lahko tako dobri, toda po treh zmagah smo dobili samozavest in verjamemo, da se lahko zoperstavimo tudi velesili, kakršna je Švedska. Smo velika družina in ekipni duh nas vleče naprej.«

FOTO: Tt
FOTO: Tt

Uroš Zorman verjame v ekipo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
Uroš Zorman verjame v ekipo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Stefan Žabić je borec na črti. FOTO: RZS
Stefan Žabić je borec na črti. FOTO: RZS

Več iz teme

rokomettekmaŠvedskaSlovenija
ZADNJE NOVICE
09:15
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc prepričljivo prva v kvalifikacijah v Sapporu

Na tekmo, ki bo v soboto ob 8.15 po slovenskem času, so se uvrstile vse slovenske skakalke s startne liste.
23. 1. 2026 | 09:15
09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
OBLETNICA

Pred 80 leti se je rodil kultni režiser Lynch

David Lynch je leta 2019 prejel častnega oskarja. Pot k filmu ga je vodila prek slikarstva, ki ga ni nikoli opustil.
23. 1. 2026 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MARS V VODNARJU IN NEPTUN V OVNU

Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.
23. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NAJBOLJŠI ODZIV

Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi je Davida in Victorio Beckham pozvala, naj v odziv na ostro izjavo njunega sina Brooklyna ne storita ničesar.
23. 1. 2026 | 09:00
08:53
Bulvar  |  Domači trači
LEPOTICI NA POTEPU

Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

Znajde se tudi v kmečkih opravilih.
23. 1. 2026 | 08:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki