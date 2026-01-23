Slovenski rokometaši nocoj v Malmöju z gostitelji: tudi Švedi lahko padejo

Da pri slovenskih rokometaših nič ne gre gladko, smo se v dobrem tednu evropskega prvenstva že navadili. Na vseh treh tekmah prvega dela so v drugem polčasu zaostajali, pa vse tri na koncu dobili. Ob selitvi iz Osla v Malmö se je zapletlo na letališču, saj kar 14 igralcev in članov osebja ni bilo na seznamu potnikov. Z obilo stresa se je tudi ta zgodba dobro končala, reprezentanca Uroša Zormana zdaj računa, da bo na Švedskem nadaljevala uspešen rezultatski niz. Prva tekma glavnega dela EHF eura 2026 jo čaka danes ob 20.30 proti domači Švedski, za polfinale se bo zatem do srede merila še z Madžarsko, s Hrvaško in z Islandijo. Malmö Arena je kraj srečnega imena za Slovenijo. Tukaj si je aprila 2016 priborila olimpijsko vozovnico za Rio de Janeiro in tukaj se je januarja 2020 prebila v polfinale EP, nakar je v Stockholmu zasedla nehvaležno četrto mesto. Tudi tokrat je v glavni del prenesla dve točki, ki jo resno postavljajo v igro za odločilne boje v Herningu na Danskem.

25 golov je na treh tekmah dosegel Domen Makuc, Blaž Janc 18.

Selektor Zorman je bil leta 2016 še igralec, leta 2020 pa pomočnik Ljubomirju Vranješu. V Scandic Triangeln, največjem hotelu v tretjem največjem švedskem mestu, je bil šef stroke spočit in dobre volje pred zadnjim treningom pred tekmo s Švedsko, ki je dan prej visoko nadigrala Hrvaško (33:25) in velja za prvega favorita skupine II. Smisel za humor ga ni zapustil. »Šele pozno zvečer ste izvedeli, da bomo igrali naslednjo tekmo s Švedsko, zdaj pa bi že zjutraj od mene želeli celovito analizo. Ja, saj razumem. Ni kaj, najtežji možni tekmec brez dvoma, a mi razmišljamo tako, kot smo, preden smo šli na prvenstvo. Gremo tekmo po tekmo in ne gledamo preveč naprej. Švedska je proti nemočnim Hrvatom pokazala, zakaj je favorit, ob tem bo imela tudi podporo polne dvorane. A tudi za nas bo to dodatna energija, kot je bila proti Ferskim otokom,« si Zorman obeta, da bodo njegovi fantje ponovno utišali tribune.

FOTO: Tt

Ekipa se je povezala

Na dveh tekmah ne bo mogel računati na pregrobega Matica Suholežnika, toda ni se (še) odločil, da bi iz bližnjega Flensburga poklical Blaža Blagotinška. Švedi so za razliko od »Fercev« veliko bolj robustni in mišice bodo potrebne ... »Tukaj nas je 18, 16 jih bo na tekmi, tudi Lan Grbić in Tarik Mlivić (doslej sta bila zunaj kadra; op. p.) si zaslužita priložnost in jo bosta dobila. Morda pa zaigramo s 15 možmi, da bo bolj zanimivo in bomo spet v časopisih,« se je spet pošalil Zorman, navdušen, kako se je ekipa povezala. Zanimivo, to je bilo najbolj očitno, ko je šef prejel rdeči karton proti Švici, zatem je Slovenija pod taktirko mirnega Mirka Skoka nadoknadila zaostanek devetih golov: »Vidi se, da vsi dihamo kot eno in to v ekipnem športu na koncu prinaša rezultate.« V sejni sobi v tretjem nadstropju megalomanskega hotela so bili tudi Jože Baznik, Tim Cokan in Stefan Žabić. Zatem so se igralci odpravili na sprehod po mestu, toda zvečer jim je bilo to odsvetovano, saj je bila nogometna tekma visokega tveganja med Malmöjem in Crveno zvezdo.

Moč s klopi

Žabić in Cokan sta dva od osmih igralcev iz slovenske lige, zastopata barve prvaka Slovana. Tekem ne začenjata, vendar izkoriščata vsako svojo minuto. Oba verjameta v presenečenje. »V Oslu smo že premagali domačine, če lahko tako rečemo Ferskim otokom, ki so imeli 7000 navijačev. Vroče bo tudi tokrat, a smo vajeni takšnega vzdušja. Švedi so bolj kakovostna reprezentanca in morali bomo pokazati odlično predstavo, če želimo iztržiti pozitiven rezultat,« je optimističen Žabić.

29:24 je bil izid zadnje tekme med Slovenijo in Švedsko na OI 2024.

Cokan je eden od šestih novincev na velikem tekmovanju, ki je dočakal prva dva gola na EP. »Ponosen sem, ampak mi ni stopilo v glavo. Vsaka tekma je zame enaka, na vsaki želim dati vse, kar imam. Domen (Novak) je na desnem krilu seveda številka 1, jaz pa pomagam po najboljših močeh,« pravi Cokan, ki si boljšega debija ne bi mogel zamisliti: »Sprva nismo vedeli, da smo lahko tako dobri, toda po treh zmagah smo dobili samozavest in verjamemo, da se lahko zoperstavimo tudi velesili, kakršna je Švedska. Smo velika družina in ekipni duh nas vleče naprej.«

FOTO: Tt

Uroš Zorman verjame v ekipo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters