Slovenski rokometaši v dramatični tekmi zmagali in gredo naprej

Slovenski rokometaši so po uvodni tesni zmagi proti Črni gori (41:40) v drugem krogu po izjemnem preobratu in zaostanku z devetimi goli prišli do novega para točk in posledično tudi do napredovanja v glavni del. Na današnji tekmi v Unity Areni so se od Slovencev s šestimi goli izkazali Domen Makuc, Andraž Makuc in Domen Novak, pet sta jih dodala Blaž Janc in Kristjan Horžen, tudi Miljan Vujović pa je v drugem polčasu obranil šest strelov in pomagal ekipi do preobrata.

Na vrhu lestvice imajo Slovenci štiri točke, Ferci sledijo s tremi, Švicarji z eno, Črnogorci pa so še brez na dnu skupine D. Ti so na prvi današnji tekmi izgubili proti Fercem s kar 24:37. V torek se bosta najprej pomerili Švica in Črna gora (18.00), nato pa sledi še obračun Slovenije in Ferskih otokov, ki bo odločil o številu točk, ki jih bodo reprezentance nesle v drugi del tekmovanja. Ta se bo v Malmöju na Švedskem začel 23. januarja.