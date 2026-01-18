  • Delo d.o.o.
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši v dramatični tekmi zmagali in gredo naprej

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi prvega dela evropskega prvenstva v Oslu po dramatičnem razpletu in preobratu premagala Švico z 38:35 (14:20) in si že zagotovila napredovanje v glavni del tekmovanja. V torek bo jasno, koliko točk bodo varovanci selektorja Uroša Zormana odnesli v Malmö.
Domen Novak je zadel šestkrat. OUT FOTO: Cornelius Poppe Afp
Domen Novak je zadel šestkrat. OUT FOTO: Cornelius Poppe Afp
STA
 18. 1. 2026 | 22:17
A+A-

Slovenski rokometaši so po uvodni tesni zmagi proti Črni gori (41:40) v drugem krogu po izjemnem preobratu in zaostanku z devetimi goli prišli do novega para točk in posledično tudi do napredovanja v glavni del. Na današnji tekmi v Unity Areni so se od Slovencev s šestimi goli izkazali Domen Makuc, Andraž Makuc in Domen Novak, pet sta jih dodala Blaž Janc in Kristjan Horžen, tudi Miljan Vujović pa je v drugem polčasu obranil šest strelov in pomagal ekipi do preobrata.

Na vrhu lestvice imajo Slovenci štiri točke, Ferci sledijo s tremi, Švicarji z eno, Črnogorci pa so še brez na dnu skupine D. Ti so na prvi današnji tekmi izgubili proti Fercem s kar 24:37. V torek se bosta najprej pomerili Švica in Črna gora (18.00), nato pa sledi še obračun Slovenije in Ferskih otokov, ki bo odločil o številu točk, ki jih bodo reprezentance nesle v drugi del tekmovanja. Ta se bo v Malmöju na Švedskem začel 23. januarja.

