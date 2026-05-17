Slovenski rokometaši zdržali pritisk, gredo na svetovno prvenstvo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Kopru premagala Črno goro z 31:29 (17:14) in se uvrstila na zaključni turnir. Slovenija je na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici slavila z 29:28. V slovenski izbrani vrsti je bil na povratni tekmi najučinkovitejši Aleks Vlah z osmimi goli. Blaž Janc in Blaž Blagotinšek sta za zmago prispevala po pet zadetkov, vratar Klemen Ferlin pa je zbral 19 obramb.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so tudi na povratnem obračunu na Obali prikazali toplo-hladno predstavo. Koprska tekma je bila na las podobna četrtkovi v Podgorici, po igri številnih vzponov in padcev pa so se slovenski rokometaši dvanajstič prebili na zaključni turnir, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Kielu, Hannovru, Magdeburgu, Kölnu, Stuttgartu in Münchnu.

Najuspešnejši v Franciji 2017

Slovenija je doslej najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, štiri leta pred tem pa je turnir v Španiji končala na nehvaležnem četrtem mestu. V Katarju 2015 je osvojila osmo, v Egiptu 2021 deveto, v Nemčiji 2007 ter na Poljskem in Švedskem 2023 pa deseto mesto. Na Portugalskem 2003 je tekmovanje končala na 11., v Tuniziji 2005 na 12., na Hrvaškem, Danskem in Norveškem 2025 na 13., v Franciji 2001 na 17., na premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa 18. mesto.