Slovenski skakalci brez medalje. Ljudje obnemeli, ko so videli, kaj se je zgodilo s smučmi Domna Prevca (VIDEO)

Slovenski skakalci Timi Zajc, Rok Oblak, Anže Lanišek in Domen Prevc so na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih v nemškem Oberstdorfu po kaotični prvi seriji, ko sta po zaletišču odleteli Prevčevi smučki, ki zatem v prvi seriji ni smel skočiti, osvojili šesto mesto. Na tekmi so zmagali Japonci, drugi so bili Avstrijci, tretji pa Norvežani.

Japonci (1569,6) in Avstrijci (1560) so danes od začetka bili boj za zlato medaljo, na koncu pa je azijski državi zmago v zadnji seriji priskakal Ren Nikaido. Avstrijce so premagali za 9,6 točke, medtem ko so bili tretji z zaostankom skoraj 86 točk Norvežani (1483,7). Za Japonce je to sploh prva ekipna medalja na SP v poletih.

Slovenci so ekipno tekmo po sobotnem posamičnem naslovu svetovnega prvaka Domna Prevca pričakali v upanju na tretji zaporedni ekipni naslov po zmagah v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024. Slovenski skakalci so bili po treh serijah na četrtem mestu z minimalnim zaostankom za Norvežani, medtem ko so si Japonci in Avstrijci priskakali že lepo prednost. Nato pa je v seriji četrtih skakalcev prišlo do bizarne prekinitve, ko sta nenadoma pred nastopom Norvežana Mariusa Lindvika po zaletišču odleteli dve smučki, ki sta se pozneje izkazali za smučki Domna Prevca.

Niso mu dovolili skočiti še enkrat

Sprva ni bilo jasno, kaj se je sploh zgodilo, po kasnejših informacijah pa pri kontroli svetovnega rekorderja v kabini naj ne bi bilo osebe, ki bi smučke držala. Prevc naj bi jih naslonil na kabino, zatem pa so odletele po zaletišču. Slovenskemu skakalcu nato niso dovolili, da bi skočil. Slovenci so vložili tudi protest, a ta ni bil uspešen. V našem taboru so si močno prizadevali, da bi svetovnemu rekorderju smuči pravočasno prinesli na vrh, z novim parom je na vso moč tekel tudi Peter Slatnar, a žal zaman. Kasneje je pomočnik direktorja tekmovanja Borek Sedlak sporočil, da je Prevc smuči odložil na napačno mesto.

Kaosa sicer ni bilo konec tudi tik pred začetkom finalne serije. To bi začel Zajc, a je še pred njegovim skokom prišlo novo sporočilo, da Slovenija v drugi seriji ne bo nastopila. Za še več zmede je Zajc zapustil zaletišče, preden so ga znova poklicali nazaj, da se je finale le lahko začel.