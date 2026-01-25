  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAOTIČNO DOGAJANJE NA TEKMI

Slovenski skakalci brez medalje. Ljudje obnemeli, ko so videli, kaj se je zgodilo s smučmi Domna Prevca (VIDEO)

Ker Domnu Prevcu niso pustili, da nastopi v prvi seriji tekme svetovnega prvenstva, je Slovenija na koncu zasedla šele šesto mesto. Zmagala je Japonska.
Smučki sta zdrveli po skakalnici. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Smučki sta zdrveli po skakalnici. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
STA, M. J.
 25. 1. 2026 | 17:33
 25. 1. 2026 | 18:31
2:20
A+A-

Slovenski skakalci Timi Zajc, Rok Oblak, Anže Lanišek in Domen Prevc so na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih v nemškem Oberstdorfu po kaotični prvi seriji, ko sta po zaletišču odleteli Prevčevi smučki, ki zatem v prvi seriji ni smel skočiti, osvojili šesto mesto. Na tekmi so zmagali Japonci, drugi so bili Avstrijci, tretji pa Norvežani.

Japonci (1569,6) in Avstrijci (1560) so danes od začetka bili boj za zlato medaljo, na koncu pa je azijski državi zmago v zadnji seriji priskakal Ren Nikaido. Avstrijce so premagali za 9,6 točke, medtem ko so bili tretji z zaostankom skoraj 86 točk Norvežani (1483,7). Za Japonce je to sploh prva ekipna medalja na SP v poletih.

Slovenci so ekipno tekmo po sobotnem posamičnem naslovu svetovnega prvaka Domna Prevca pričakali v upanju na tretji zaporedni ekipni naslov po zmagah v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024. Slovenski skakalci so bili po treh serijah na četrtem mestu z minimalnim zaostankom za Norvežani, medtem ko so si Japonci in Avstrijci priskakali že lepo prednost. Nato pa je v seriji četrtih skakalcev prišlo do bizarne prekinitve, ko sta nenadoma pred nastopom Norvežana Mariusa Lindvika po zaletišču odleteli dve smučki, ki sta se pozneje izkazali za smučki Domna Prevca.

Niso mu dovolili skočiti še enkrat

Sprva ni bilo jasno, kaj se je sploh zgodilo, po kasnejših informacijah pa pri kontroli svetovnega rekorderja v kabini naj ne bi bilo osebe, ki bi smučke držala. Prevc naj bi jih naslonil na kabino, zatem pa so odletele po zaletišču. Slovenskemu skakalcu nato niso dovolili, da bi skočil. Slovenci so vložili tudi protest, a ta ni bil uspešen. V našem taboru so si močno prizadevali, da bi svetovnemu rekorderju smuči pravočasno prinesli na vrh, z novim parom je na vso moč tekel tudi Peter Slatnar, a žal zaman. Kasneje je pomočnik direktorja tekmovanja Borek Sedlak sporočil, da je Prevc smuči odložil na napačno mesto.

Kaosa sicer ni bilo konec tudi tik pred začetkom finalne serije. To bi začel Zajc, a je še pred njegovim skokom prišlo novo sporočilo, da Slovenija v drugi seriji ne bo nastopila. Za še več zmede je Zajc zapustil zaletišče, preden so ga znova poklicali nazaj, da se je finale le lahko začel.

Več iz teme

Domen PrevcsmučiTimi ZajcRok OblakAnže Lanišeksvetovno prvenstvosmučarski skoki
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: naj vas energija Bika vodi k stabilnosti in notranjemu miru

Astrološki vplivi za ponedeljek, 26. januarja 2026.
25. 1. 2026 | 18:00
17:33
Šport  |  Tekme
KAOTIČNO DOGAJANJE NA TEKMI

Slovenski skakalci brez medalje. Ljudje obnemeli, ko so videli, kaj se je zgodilo s smučmi Domna Prevca (VIDEO)

Ker Domnu Prevcu niso pustili, da nastopi v prvi seriji tekme svetovnega prvenstva, je Slovenija na koncu zasedla šele šesto mesto. Zmagala je Japonska.
25. 1. 2026 | 17:33
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ČUDOVIT OKRAS

Ko odcveti, ga ne zavržemo, s pravilno oskrbo bo zacvetel tudi naslednjo zimo

Da bo amarilis cvetel vsako zimo, mu moramo omogočiti čas mirovanja z ustrezno temperaturo ter pomanjkanjem svetlobe in vode.
Anka Sladič25. 1. 2026 | 17:00
16:54
Bulvar  |  Domači trači
VELIKO VESELJE

Tina Gaber Golob objavila nosečniški trebušček: »Jokam sredi gruče ljudi« (VIDEO)

Ganljivi posnetek je razkril čustven trenutek, ki je raznežil Slovenijo.
25. 1. 2026 | 16:54
16:40
Bulvar  |  Suzy
ZALJUBLJEN

Poroka Willa Reeva: veliki dan za sina hollywoodske legende (Suzy)

Triintridesetletni Will, danes uspešen dopisnik televizijske mreže ABC News, je sin legendarnega igralca Christopherja Reeva.
25. 1. 2026 | 16:40
16:20
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Znamenja, ki ne znajo ločiti prijateljstva od ljubezni

Ko meja med prijateljstvom in ljubeznijo postane zabrisana
25. 1. 2026 | 16:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki