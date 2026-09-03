Slovenski udarec na Vuelti: Omrzel z begom do sanjske etapne zmage

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Vere do vrha Calar Alta je bil 20-letni Dolenjec v ubežni skupini, v njej pa je imel na zadnjem klancu največ moči. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enric Mas, Primož Roglič zdaj zaostaja 1:45 minute. Omrzel je ob debiju na tritedenskih dirkah postal peti slovenski etapni zmagovalec na Vuelti. Kot prvi je leta 2009 slovensko kolesarstvo na velikih pentljah na zemljevid postavil Borut Božič, nato pa so po Španiji etapne zmage slavili še Matej Mohorič (1 zmaga), Primož Roglič (15) in Tadej Pogačar (6). Slednji je ob svojem debiju leta 2019 dobil tri etape, tudi letos je osvojil tri, a v osmi etapi grdo padel in zaradi poškodb predčasno zapustil Vuelto.

Omrzel se je takrat prebil med najboljšo deseterico v skupnem seštevku, kljub temu pa so mu danes v glavnini dovolili v beg. Vmes je bil virtualno že na drugem mestu, ko pa se je glavnina v ozadju na najtežjih klancih zbudila, je prednost ubežnikov začela kopneti. Kljub temu je bil 20-letni Dolenjec eden najbolj izpostavljenih v begu, svojo moč je pokazal na zadnjem klancu po napadu okoli 12 km pred ciljem. Takrat se je znebil še zadnjega tekmeca in z veliko prednostjo prepeljal ciljno črto na Calar Altu (17 km/5,6 %).

FOTO: Jose Jordan Afp

Drugo mesto je pripadlo Špancu Urku Berradeju, ki je zaostal 1:56 minute, tretji je bil Kolumbijec Santiago Buitrago (+2:13). V ozadju je v skupini najboljši Mas po napadu na zadnjem klancu znova pridobil proti tekmecem. Ciljno črto je Mas prečkal 2:56 minute za Omrzelom, a 27 sekund pred skupino z Rogličem. Zasavec je bil osmi. Skupno ima zdaj Mas 1:45 minute naskoka pred Rogličem in 2:06 pred Avstrijcem Felixom Gallom. Omrzel je napredoval na šesto mesto mesto in zaostaja 4:59 minute.