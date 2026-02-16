  • Delo d.o.o.
MILANO CORTINA 2026

Sneženje ustavilo finalno serijo! Avstrijca do zlata, Lanišek in Prevc brez kolajn

Slovenska skakalna asa sta ostala brez želenega olimpijskega odličja na superekipni preizkušnji dvojic v Predazzu.
Domen Prevc med skokom v drugi seriji moške tekme dvojic na veliki skakalnici na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Domen Prevc (levo) in Anže Lanišek v izteku skakalnice v Predazzu. Ujeta sta v trenutku po skoku v finalni seriji moške tekme dvojic. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

FOTO: Matej Druznik

Lanišek je odlično odprl tekmo, saj je poletel 131,5 metra daleč. FOTO: Kacper Pempel Reuters

Miha Šimnovec
 16. 2. 2026 | 21:28
 16. 2. 2026 | 21:31
4:33
Na veliki skakalnici v Predazzu so izpeljali še zadnjo tekmo v smučarskih skokih na 25. zimskih olimpijskih igrah. Hkrati je bila to tudi premiera – najboljši skakalci so se namreč na največji zimskošportni prireditvi prvič med seboj merili v tako imenovani superekipni preizkušnji dvojic. Ta se ni izšla po slovenskih željah. Na štartnem seznamu je bilo 17 ekip, slovensko pa sta sestavljala Anže Lanišek in Domen Prevc. Po doslej prikazanem na veliki napravi sta bila glavna kandidata za osvojitev zlate lovorike Japonca Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši. Ob dobrem dnevu bi lahko seveda visoko posegla tudi naša asa, ki pa sta se morala na koncu sprijazniti s petim mestom. Zmagala sta Avstrijca Jan Hörl in Stephan Embacher.

Finalno serijo je prekinilo močno sneženje, obenem pa se je obrnil tudi veter, ki je bil zelo neugoden. Potem ko se je uštel Poljak Kacper Tomasiak se je žirija odločila, da finalno serijo odpove in tako so obveljali rezultati po drugi od sprva planiranih treh serij. Na drugem mestu sta končala Poljaka Kacper Tomasiak in Pavel Wasek, tretja sta bila Norvežana Johan Andre Forfang in Kristoffer Eriksen Sundal. Najbolj razočarana sta bila tako Japonca, ki sta se v finalni seriji z odličnim skokom Nikaida povzpela na mesta, ki prinašajo odličja.

»Žaba« za začetek poletel kar 131,5 metra daleč

Lanišek je sicer odlično odprl tekmo, saj je poletel 131,5 metra daleč in Slovenijo popeljal na drugo mesto za Avstrijo, za katero je zablestel Jan Hörl (137,5 m). Razlika med vodilnima ekipama znaša 10,1 točke. Na tretjem mestu sta z zaostankom 14,4 točke skupaj Japonska in Poljska. Prevc je bil zatem še poltretji meter daljši, vendar pa je zaradi manjših težav ob doskoku prejel nekoliko nižje ocene za slog, tako da so naši severni sosedi z mladim Stephanom Embacherjem (132 m) še za dve desetinki (10,3) povečali vodstvo pred Slovenijo. Na tretjem mestu je Poljska (+ 16,7), četrta Nemčija (+ 17,9) in peta Japonska (+ 18,9).

Avstrijca korak bližje zlati lovoriki

V drugo »Žaba« ni ponovil odličnega prvega nastopa, saj je pristal pri 124,5 metra. Slovenija je zdrsnila na šesto mesto, od še naprej vodilne Avstrije jo zdaj loči 21,8 točke. Domnov drugi skok je bil dolg 133,5 metra, z njim pa je našo dvojico dvignil na peto mesto. Še naprej sta na vrhu rdeče-belo-rdeča »orla«, ki imata pred zadnjo serijo že 21,4 točke naskoka pred Poljsko. Na tretjem mestu sta Norvežana (+ 30,7), četrtouvrščena Nemca pa imata pičle 1,6 točke prednosti pred našima skakalcema. A tudi zaostanek šestouvrščenih Japoncev za Slovencema ni velik – vsega 0,9 točke. V zaključni seriji sta še Švicarja in Američana.

Prevc dolgo čakal na zeleno luč

Niti tretji skok Lanišku (128,5 m) ni uspel najbolje. Slovenija je spet zdrsnila na šesto mesto, njen zaostanek za vodilno Avstrijo znaša že 54,9 točke. Druga je Japonska (+ 31,5), tretja Norveška (+ 38,0), četrta Poljska (+ 40,6) in peta Nemčija. Pred drugim Prevčevim nastopom, pred katerim je začelo močneje snežiti, je glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota tvegal in znižal zaletišče. Toda olimpijski prvak je kar dolgo čakal na zeleno luč. Ko jo je le dočakal, je izvlekel 124,5 metra, po pristanku pa se je prijel za čelado, ker je že slutil, da se je tako želeno odličje dokončno izmaknilo. Sledila je daljša prekinitev, med njo so odgovorni staknili glave in odpovedali zadnjo serijo. V izteku se je začelo slavje Avstrijcev.

Na »ogrevanju« najboljši Švicar

V poskusni seriji je imel Lanišek (128 m) 19. oceno, Prevc pa – tako kot Japonca Kobajaši in Nikaido – ni nastopil. Najboljši skok je uspel Švicarju Gregorju Deschwandnu (130,5 m), takoj za njim pa sta bila Norvežana Kristoffer Eriksen Sundal (129 m) in Johann Andre Forfang (133 m).

Superekipna preizkušnja je sicer zaradi zmanjšanja moških kvot v olimpijskem sporedu nadomestila klasično moštveno tekmo s štirimi skakalci.

 

Milano Cortina 2026smučarski skokiAnže LanišekDomen PrevcZOIzimske olimpijske igre
