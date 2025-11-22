Sodeč po premieri je udarni adut, Neja Dvornik vstopa v sezono z nogo v vrhu

Gurgl na Tirolskem letos prevzame vlogo prizorišča drugega slaloma sezone v svetovnem pokalu alpskih smučark in smučarjev. Čeprav smučišče ne spada med tista z dolgo tradicijo prirejanja velikih tekmovanj, pa se je s svojo turistično zgodbo uveljavilo kot destinacija, ki združuje uspeh v turizmu z vrhunskim športom. Organizatorji so tako pripravili današnji moški slalom, žal brez slovenskih predstavnikov, medtem ko bodo v nedeljo na štartu ženske slalomske tekme štiri naše reprezentantke: Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič in Lila Lapanja.

Na slalomski premieri sezone, ki je potekala pred tednom dni na Finskem, je Neja Dvornik navdušila s 7. mestom, kar daje obetavno napoved za nadaljevanje sezone. Dvornikova je s tem dokazala, da je pripravljena meriti se s svetovno konkurenco, ki jo na Finskem vodi najboljša smučarka sveta Mikaela Shiffrin, zmagovalka pretekle tekme in večkratna olimpijska prvakinja.

Gurgl se želi z večjo prepoznavnostjo v svetu alpskega smučanja uveljaviti kot prizorišče, kjer turizem in šport ustvarjata zgodbo. Posamezni organizatorji poudarjajo, da smučišče ne gleda le na kratkoročne uspehe, temveč stremi k stalnemu razvoju infrastrukture in tekmovalne tradicije, kar bo dolgoročno privabilo vrhunske tekmovalce in obiskovalce iz celega sveta.

Slovenske smučarke bodo imele priložnost izkoristiti prednost znanja o snežnih razmerah in taktiki, saj so tekme v Avstriji pogosto tehnično zahtevne, a tudi strateško zanimive. Na štartu v nedeljo bo tako kombinacija izkušenih tekmovalk in mlajših talentov, ki želijo potrdili kakovost slovenske smučarske šole.