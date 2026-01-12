Sodniki so se poigrali z Dončićem: »To je bil zame obupen dan«

V dvoboju igralcev, ki sta v prvem delu sezone najbolj navdušila navijače, se je Luki Dončiću sezona postavila na glavo. V trdem obračunu z Milwaukeejem je kot za stavo zadeval z razdalje, v raketi pa toliko težav v zadnjih mesecih še ni imel. »V tako dolgi sezoni bo prišla tudi takšna tekma, a me to sploh ne skrbi,« je svojega zvezdnika pomiril J. J. Redick, ki je bil kljub porazu (101:105) boljše volje kot v zadnjih tednih. Los Angeles Lakers znova tečejo po igrišču s pravim žarom, vodi jih prerojeni – in pomlajeni – LeBron James.

Porazov, kot je bil sobotni z Milwaukeejem, se bo do aprilskega zaključka rednega dela nabralo še nekaj. Moštva v ligi NBA si z rezultatom ne belijo glave, bolj pomemben je način igre in ta je bil znova spodbuden. James v prvih dneh januarja igra kot na vrhuncu kariere, proti Milwaukeeju bi brez Dončića na parketu – Luka je počival zaradi težav z osebnimi napakami – v zadnji četrtini skoraj zrežiral zasuk in domačo zmago. Na koncu niti skupno 50 točk slovenskega in ameriškega (24+26) zvezdnika ni bilo dovolj, zbrala sta še 19 asistenc, a solista znova nista imela dovolj podpore spremljevalnega orkestra.

Luka Dončić je imel veliko težav z dolgimi rokami branilcev Milwaukeeja. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

50 točk sta James (26) in Dončić (24) dosegla proti Milwaukeeju.

Luka je bil v oceni tekme kratek in jedernat

»Prišle bodo tudi takšne tekme. Navajeni smo, da je Luka tisti, ki napada raketo in je učinkovit pod košem, tam se res znajde odlično, tokrat pa mu sodniki niso dosodili nekaj osebnih napak na začetku tekme, malo so se poigrali z njegovimi živci in zgrešeni meti so mu prišli do živega. Prepričan sem, da bo že na naslednji tekmi drugače,« Dončićeve težave v raketi, kjer je zadel le štiri od 17 metov, ne skrbijo vodje stroke pri Jezernikih. Luka je bil v oceni tekme kratek in jedernat: »To je bil zame obupen dan.« Los Angeles bo v torek zjutraj (4.00) gostoval v Sacramentu, manj kot 24 ur po koncu tekme čaka Lakers domača tekma z Atlanto (sreda, 4.30), ki brez Traeja Younga začenja novo obdobje, v petek (4.30) sledi še domači dvoboj z vse boljšim Charlottom in za konec nedeljski obračun (4.00) s Portlandom, ki favoritom redno meša štrene.

Po dveh porazih v nizu v izenačeni zahodni konferenci Los Angeles potrebuje zmage. Denver in Minnesota imata tri več, Houston in Phoenix pa Kalifornijcem dihata za ovratnik. Časa za počitek in eksperimente v tej sezoni ne bo, okrepitev s košarkarske tržnice, ki je odprta do 5. februarja, pa bi bila več kot dobrodošla.