Pri UAE zavozili zmago! Namesto Pogačarja je zmagal Evenepoel, Vingegaard pa je odstopil (VIDEO)

Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu emiratov. Drugo mesto je zasedel Slovenec Tadej Pogačar, tretje pa Mehičan Isaac del Toro. V izjemno razburljivi etapi je največji šok skupina favoritov doživela dobrih 20 km pred koncem, ko je v ovinku v krožišču padel Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in po domnevno zlomljeni ključnici predčasno končal Tour.

Več minut so ostali favoriti zbirali misli, nato pa so morali nadaljevati dirko. Na ciljnem klancu Plateau de Solaison (11,3 km/9 %) so predvsem ostale ekipe narekovale ritem, medtem ko je Pogačar čakal do 8,5 km pred ciljem, nato pa je sam vozil tako hitro, da ga je lahko držal del Toro. Slednjemu je želel Pogačar pripraviti teren za ciljni sprint. Na koncu del Toro ni imel moči, da bi strl Evenepoela, ta pa je nato sprintal mimo, medtem ko Pogačar ni pritiskal na polno do konca in ciljno črto prečkal za Belgijcem na drugem mestu. Za Evenepoela je bila to 75. zmaga v karieri in tretja na dirki po Franciji ter prva, ki ni prišla v vožnji na čas.

Pet minut naskoka pred Evenepoelom

Pogačar je ohranil skupno vodstvo, v njem ima po Vingegaardovem odstopu natanko pet minut naskoka pred Evenepoelom, na tretje mesto je napredoval del Toro, ki za moštvenim kolegom zaostaja 5:58 minute. Mehičan je prevzel tudi prvo mesto v razvrstitvi mladih kolesarjev, potem ko je v etapi od Champagnola do Plateau de Solaisona (183,9 km) četrto mesto z zaostankom 58 sekund zasedel mladi Francoz Paul Siexas (Decathlon CMA CGM) in izgubil belo majico. V ponedeljek bo na Touru prost dan, v torek pa edina posamična vožnja na čas od Eviana do Thonona (26,1 km).