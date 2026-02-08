Ameriška šampionka Lindsey Vonn je grdo padla na današnjem olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo.

Šok v Cortini d'Ampezzo

Za Lindsey Vonn se je tako olimpijski nastop končal že po 13 sekundah. S številko 13 je hudo padla, njene sanje so se končale s kriki bolečine ob verjetno novi hudi poškodbi kolena.

V ciljni ravnini je ob padcu 41-letnice zavladala grozeča tišina, ki pa so jo prerezali kriki bolečine odlične smučarke.

Enainštiridesetletnici ni uspelo uresničiti sanj o drugi zlati medalji na olimpijskih smukih.

Ameriška zvezdnica Vonn si je pred dobrim tednom dni kljub grdemu padcu na smuku v Crans Montani in pretrganju sprednje križne vezi v levem kolenu prizadevala osvojiti četrto olimpijsko medaljo. Njena vožnja se je končala predčasno in njene krike bolečine je bilo mogoče slišati, ko so ji na progi pomagali delavci in zdravstveno osebje.

Po padcu so prekinili tekmo

Vonn je nastopila s startno številko 13. Na vrhu seznama smučark, ki so nastopile, je Američanka Breezy Johnson. Na nastop pa še čaka Slovenka Ilka Štuhec, ki ima številko 20.

FOTO: Tiziana Fabi Afp

FOTO: Lisi Niesner Reuters