LIGA PRVAKOV

Šok za angleške klube v osmini finala

Šest angleških klubov se je prebilo v osmino finala, a na prvih tekmah so iztržili le dva remija in kar štiri poraze.
Federico Valverde je trikrat premagal Gianluigija Donnarummo. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Tekme osmine finala. FOTO: GM 

Alvaro Arbeloa je užival v tekmi. FOTO: Violeta Santos Moura/ Reuters

Pep Guardiola ni imel rešitev. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Erling Haaland je bil neprepoznaven. FOTO: Matthew Childs /Reuters

Peter Zalokar
 13. 3. 2026 | 11:17
Vseh šest angleških klubov se je uvrstilo v osmino finala lige prvakov, torej kar 37,5 odstotka vseh, od teh štirje neposredno skozi ligaški del. Toda premier ligaši so ta teden doživeli streznitev s hladno prho. Iztržili so dva neodločena izida in doživeli kar štiri poraze, razlika v golih je skrb vzbujajoča – 6:16!

Galatasaray – Liverpool 1:0, Atletico – Tottenham 5:2, Newcastle – Barcelona 1:1, Bayer Leverkusen – Arsenal 1:1, PSG – Chelsea 5:2, Real Madrid – Manchester City 3:0. To je izkupiček angleških klubov na prvih tekmah osmine finala. Še najbližje napredovanju je Arsenal, ki v Nemčiji sploh prvič v sezoni ni zmagal in se je rešil s sumljivo enajstmetrovko v zadnjih minutah. Tudi Liverpool bo rahel favorit proti Galatasarayu, ostali štirje klubi pa bodo računali na čudež.

Še najbolj presenetljiv in hkrati boleč je bil visok poraz Manchester Cityja, ki je v Madrid prišel v odlični formi in s popotnico 11 tekem brez poraza. Pred tem je nazadnje klonil 20. januarja pri Bodø/Glimt, ki še naprej piše svojo pravljico, potem ko je po Cityju, Atleticu in Interju na kolena spravil tudi Sporting (3:0) in se z eno nogo že prebil med osem najboljših klubov v Evropi.

Haalandov večer za pozabo

City je imel na stadionu Santiago Bernabeu 60-odstotno posest žoge, razmerje v kotih je bilo 10:1 za goste. Stroj za gole Erling Haaland v 82 minutah ni sprožil niti enega strela. Imel je sedem podaj, tri uspešne, le eno na polovici nasprotnika. Evropski prvaki niso bili niti blizu gola, ki bi jim dal nekaj več možnosti na povratni tekmi prihodnji teden.

Ekipa Alvara Arbeloe se je maščevala Cityju za poraz v skupinskem delu (v Madridu je bilo decembra lani 1:2), potem ko je presenetljivi junak Federico Valverde trikrat zadel že v prvem polčasu in Realu zagotovil popoln nadzor nad dvobojem kljub odsotnosti poškodovanega Kyliana Mbappeja.

Moštvi sta se že peto zaporedno sezono srečali v izločilnem delu. »Bilo je neverjetno, o takšnih nočeh sanjaš,« je povedal junak večera Valverde. »Že dolgo nisem tako užival v tekmi,« je dodal 27-letni Urugvajec, ki je prejel dolgo podajo vratarja Thibauta Courtoisa, preigral Gianluigija Donnarummo in z natančnim strelom Real popeljal v vodstvo. Zatem je z nizkim strelom v daljši kot podvojil vodstvo Reala, hat-trick pa dopolnil z izjemnim prvim dotikom in zaključkom po kombinaciji z Brahimom Diazom.

Vinicius zapravil 11-metrovko

City bi lahko doživel še občutno višji poraz, a je Donnarumma v drugem polčasu ubranil enajstmetrovko Viniciusu Juniorju, potem ko je vratar Cityja podrl Brazilca. »Nisem se počutil nemočnega. Imel sem občutek, da smo bili boljši, kot kaže rezultat ... a rezultat je takšen, kot je,« je dejal Cityjev trener Pep Guardiola, ki ni želel odpisati možnosti svoje ekipe pred povratno tekmo. »V nogometu nikoli ne veš. Zdaj je vse težje v naših glavah, a tam bomo. Poskusili bomo z našimi navijači, strinjamo se, da smo lahko boljši, da moramo biti bolj nevarni v zadnji tretjini igrišča, in to bomo poskušali doseči,« je dejal Španec, ki se je z Realom Madridom v karieri pomeril 29-krat in slavil na 14 tekmah.

Na drugi strani je Arbeloa slavil predstavo, ki je prinesla dobrodošlo olajšanje v turbulentni sezoni, v kateri je zamenjal Xabija Alonsa, nizal obetavne rezultate, a je obenem doživel tudi spektakularne padce proti palčkom, kot sta Osasuna in Getafe. Še posebej je hvalil Valverdeja, ki je v prvem polčasu zadel tolikokrat, kot je v svojih prejšnjih 75 nastopih v ligi prvakov skupaj. »Ne vem, ali me ne bo na koncu začel sovražiti, ker sem tako nadležen in ga nenehno priganjam, ko mu poskušam dopovedati, kako pomemben je za ekipo,« se je pošalil Arbeloa.

