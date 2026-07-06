Francozi vedo, kaj jih lahko doleti proti Maročanom

Tudi v osmini finala svetovnega prvenstva so Francozi zmagovito odšli iz ringa (1:0), v katerem so igrali ali poskušali igrati nogomet. Paragvajci so se zoperstavili z držo pretepačev. Evropsko-južnoameriška bitka v peklenski Philadelphii pri 38 stopinjah Celzija je prvič na tem mundialu prešla okvirje športnega duha in zanetila vojno na družbenih omrežjih. Na srečo je na igrišču po zadnjem sodnikovem žvižgu ostalo le pri ogorčenju zmagovalcev in jezi poražencev.

Disciplinirani Paragvajci so favoriziranim tekmecem kljubovali z grobimi prekrški, s številnimi poskusi izzivanja pa so prestopili mejo športnega vedenja. Poseben »tretma« je imel tudi mož odločitve Kylian Mbappe, ki je s sedmim golom na tem SP (skupno pa že 19.) z bele točke poslal domov preveč nabrušene Paragvajce.

Napetosti sta že pred dvobojem sprožila nekdanja tekmeca z mundiala leta 1998, Francoz Christophe Dugarry in Paragvajec José Luis Chilavert. »Francija bo razbila Paragvaj,« je na družbenih omrežjih zapisal Duggary in sprožil spletno »vojno«, ki je šla z odgovorom legendarnega vratarja čez rob. »Prav imaš, leta 1998 smo se pomerili s Francijo, zdaj pa se bomo z afriško reprezentanco,« je vrnil udarec 60-letni Chilavert.

Francozi niso stopili na mino kot Nemci, ki se niso znali prilagoditi agresivni igri Paragvajcev v šestnajstini finala in so zato plačali najvišji davek. Trikolori so bili preprosto premočni z žogo v nogah in brez nje – tudi zahvaljujoč izjemnim posameznikom. Med njimi so morali Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Dayot Upamecano, Jules Koundé in drugi paziti, da ne bodo »zlomljeni« odšli z igrišča. Paragvajci so bili grobi, nasprotnike so zaustavljali na vse mogoče načine, na sodniške odločitve so skušali vplivati s simuliranjem prekrškov, poleg tega so z različnimi provokacijami prekinjali ritem igre. Preden je Mbappe izvajal kazenski strel, so celo poškodovali oziroma naredili luknjo na točki za enajstmetrovke. Uzbekistanski sodnik Ilgiz Tantašev bojevitim levom, kot je svoje varovance označil Argentinec na selektorskem stolčku Paragvaja Gustavo Alfaro, začuda ni pokazal niti rumenega kartona.

Če bo treba igrati trdo, bomo igrali trdo.

To je bil večer provokacij

Odmevi na paragvajski slog igre so bili siloviti tudi med nekdanjimi nogometaši. »Paragvajci so bili prava sramota. Če bi igrali v mojem moštvu, bi jih polovico potegnil z igrišča. Nikoli ne bi želel zmagovati na takšen način. Tudi sodnik ni imel najboljšega večera. Dejstvo, da noben paragvajski igralec ni prejel rumenega kartona, je naravnost neverjetno,« je bil kritičen Joe Hart, nekdanja številka 1 Anglije. Niti bivši nemški reprezentant Thomas Hitzlsperger ni skrival ogorčenja: »Do te paragvajske ekipe in do načina, kako so se igralci vedli pred strelom z bele točke, imam malo ali nič spoštovanja.«

»To je bil večer provokacij, bodeče žice in sodniške nesposobnosti,« so bili ostri pri največjem francoskem športnem dnevniku L'Equipe. »Tekmo, v kateri je Francija pokazala, da zna igrati tudi drugače, pragmatično, je obrnil vstop Desireja Doueja,« so še dodali.

Mbappe je bil glavna tarča Paragvajcev, toda 27-letni Realov napadalec je zdržal pritisk, le po tekmi je nešportno zavrnil rokovanje s tekmečevim vratarjem Orlandom Gillom. Ta mu je za zavrnitev vrgel žogo v hrbet. Naslednjim preveč srboritim tekmecem je dal francoski kapetan jasno sporočilo.

»Če bo treba igrati trdo, bomo igrali trdo. Tudi v umazanem nogometu smo bili boljši,« je povedal Mbappe. V četrtfinalu Francoze ne čaka lahka naloga, izzvali jih bodo namreč odlični Maročani, ki so s 3:0 odpravili Kanadčane.