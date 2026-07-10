Španci na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva premagali Belgijce

Španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2:1 (1:1) uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2:0 (0:0), njun dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri.

Za Špance sta zadela Fabian Ruiz v 30. in Mikel Merino v 88., za Belgijce pa je edini gol dosegel Charles De Ketelaere v 41. minuti. Španija je dosegla peto zmago na letošnjem turnirju. Po neodločenem izidu z Zelenortskimi otoki je bila v skupinskem delu boljša od Savdske Arabije s 4:0 in Urugvaja z 1:0, v šestnajstini finala je ugnala Avstrijo s 3:0, v osmini finala pa še Portugalsko z 1:0. Španija se je tretjič prebila v polfinale. Na mundialu v Južni Afriki 2010 se je po polfinalni zmagi proti Nemčiji nato veselila še svojega edinega naslova po zmagi proti Nizozemski, med štiri pa se je uvrstila tudi v Braziliji 1950. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo v soboto v Miamiju pričela ob 23. uri, zadnja med Argentino in Švico pa v nedeljo v Kansas Cityju ob 3. uri.