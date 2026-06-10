Španci poslali tekmecem simbolično sporočilo

NOGOMET

Evropski prvaki so prvi favoriti svetovnega prvenstva v nogometu. Selektor Luis de la Fuente: Imam najboljše veziste na svetu.

Španska nogometna reprezentanca je v zadnji pripravljalni tekmi pred njenim uvodnim dejanjem na svetovnem prvenstvu v nogometu v skupini H (15. t. m.) v Atlanti proti Zelenortskim otokom tekmecem poslala simbolično sporočilo. V Pueblu je na nadmorski višini 2135 m s pol moči premagala Peru (3:1) in napovedala, da bo z višav napadla svetovni vrh. Na mundial Španci, drugi z lestvice Svetovne nogometne zveze (FIFA), prihajajo kot favoriti št. 1. »Furija« lahko ponovi dosežek iz Južne Afrike in združi naslova v največjih tekmovanjih: leta 2008 so bili Španci evropski prvaki in tudi na letošnje SP ...