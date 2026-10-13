Španci potrebujejo točke, Angleži jih mečejo skozi okno

Če bi bil Benjamin Šeško nared za igranje, bi slovenski ljubitelji nogometa (in športa nasploh) zagotovo z nestrpnostjo pričakovali nocojšnji dvoboj v ligi prvakov med madridskim Atleticom in Manchester Unitedom. Ker pa se 23-letni Radečan že več tednov spopada s težavami z golenico, zaradi katerih bo izpustil tudi gostovanje v španski prestolnici, bo vznemirjenje iz našega zornega kota vsekakor manjše, kot bi bilo sicer.

Michael Carrick, trener Manchester Uniteda, ima veliko razlogov za zaskrbljenost. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

V današnjem derbiju (21.00) najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja bo tako slovenske barve branil le Jan Oblak. Izvrstni vratar bo s svojimi soigralci naredil vse, da bo zmaga ostala doma. Potem ko so nogometaši Atletica novo sezono v ligi prvakov pred dobrim mesecem dni odprli z ničlo (v gosteh so z 1:2 izgubili proti Liverpoolu) in si tačas na lestvici delijo šele 25. mesto, tokrat že skoraj pod nujno potrebujejo točke. Še en poraz bi namreč močno poslabšal njihove možnosti v boju za napredovanje.

Avgusta zmaga Manchestra Atletico Madrid in Manchester United sta se nazadnje srečala v začetku avgusta, ko sta se v Stockholmu pomerila v prijateljskem dvoboju. Zmago z 2:1 so slavili Angleži, za katere je oba gola – prvega z bele točke v 53. minuti in zmagovitega v 74. – zabil Kamerunec Bryan Mbeumo. Častni zadetek za madridsko moštvo, ki je dobilo prvi polčas, v peti minuti dosegel Španec Arnau Ortiz. Takšen je bil skupni izid, le da v korist Atletica, tudi v osmini finala lige prvakov v sezoni 2021/22. V Madridu sta se ekipi razšli z neodločenim izidom 1:1 (Joao Felix; Anthony Elanga), v Manchestru pa so se nato zmage z 1:0 in z njo napredovanja veselili Španci. Junak tekme je bil strelec edinega zadetka – Brazilec Renan Lodi.

Že zaradi prednosti domačega igrišča poznavalci nogometa več možnosti za uspeh pripisujejo Madridčanom, ki so si povrhu izdatno okrepili samozavest z dobrimi predstavami v elitni španski ligi, v kateri so v svojo korist odločili zadnje štiri tekme. Minulo soboto so bili uspešni na gostovanju pri igralcih Alavesa, od katerih so bili boljši z 2:1. Za zmago Atletica sta v polno zadela Alejandro Grimaldo (v 33. minuti) in Argentinec Cristian Gabriel Romero (87.). Svoj delež je k novim trem točkam, s katerimi so potrdili drugo mesto na razpredelnici la lige (pet točk za vodilno Barcelono), prispeval tudi Oblak.

Carrick ne skriva slabe volje

Na drugi strani se Manchester United, ki je sicer sijajno startal v evropsko sezono in za uvod doma s 4:0 odpravil Sabah (tretji zadetek je dosegel Šeško), sooča s precejšnjo krizo v domačem prvenstvu. V soboto je, denimo, pred svojimi navijači proti predzadnjemu Tottenhamu iztržil zgolj neodločen izid 1:1 (edini gol za gostitelje je v 73. minuti zabil Kamerunec Bryan Mbeumo). »Rdeči vragi« z le šestimi točkami, kolikor so jih osvojili na dosedanjih šestih tekmah v elitni angleški ligi, zasedajo šele 13. mesto, pri čemer za vodilnim mestnim tekmecem Manchester Cityjem zaostajajo že za zajetnih ducat točk.

Jan Oblak bo poskušal ustaviti tudi »rdeče vrage«. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Michael Carrick, trener Uniteda, po sobotnem »remiju« zaradi pozno prejetega zadetka ni skrival slabe volje. Ni se mogel znebiti občutka, da so skozi okno vrgli (že dobljene) tri točke. »Seveda moramo igrati bolje in osvojiti več točk, zato moramo ostati pozitivni in še naprej početi prave stvari. Pred nami so nove tekme, na katere moramo biti pripravljeni in sprejeti ponujene izzive. Čakajo nas pomembne preizkušnje in moram reči, da se že veselimo tekme v Madridu. To bo nov začetek, nova tekma, na katero bomo odšli z veseljem in željo po dobri predstavi. Zagotovo smo sposobni zmagati,« je poudaril 45-letni Anglež.