Spektakel v ligi prvakov: Real proti Bayernu za polfinale

Čas je za odločilne boje v ligi prvakov. Nocojšnja (21.00) četrtfinalna para sta Real Madrid – Bayern in Sporting – Arsenal, jutrišnja PSG – Liverpool in Barcelona – Atletico.

Kar 21 naslovov sta skupaj osvojila Real (15) in Bayern (6), kar je skoraj dvakrat več kot vsi ostali četrtfinalisti skupaj: Liverpool 6, Barcelona 5, PSG 1, Sporting, Arsenal in Atletico 0. Na stadion Santiago Bernabeu prihaja morda najbolj popolna ekipa sezone, polna samozavesti, v katero naj bi se po krajši odsotnosti vrnil najboljši strelec Harry Kane. Če zasedba Vincenta Kompanyja mirno pluje k novemu naslovu nemškega prvaka – po zadetku Lennarta Karla v 9. minuti sodnikovega dodatka za zmago v Freiburgu s 3:2 imajo Bavarci devet točk prednosti pred Borussio – pa ima Real Madrid turbulentno sezono in ima po petem porazu v la ligi le še pičle možnosti, da prehiti Barcelono, ki ima že sedem točk naskoka.

Kane je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zabil 48 golov na 40 tekmah. Bo Anglež nocoj nared? »Igral bi tudi v invalidskem vozičku,« o tem ne dvomi zvezdni igralec Joshua Kimmich. Do svojega 32. leta nekdanji igralec Tottenhama ni osvojil nobene lovorike, preden je lani postal nemški prvak. Letos bi rad imel vse.

Realov trener Alvaro Arbeloa je prepričan, da sobotni poraz na Majorki (1:2) ne bo imel nobenega vpliva. »Vem, česa so moji igralci sposobni. Zahteve do ekipe bodo maksimalne in vem, kakšno podporo nam bodo ponudili navijači, z njimi je vse lažje.« V Bayernu se dobro zavedajo vpliva navijačev na velikih evropskih večerih na Bernabeuu, Los Blancos uprizarjajo neverjetne podvige tudi takrat, ko jim okoliščine niso naklonjene. »Stadion in navijači se skupaj z ekipo spremenijo v orkan, ki se zruši na nasprotnika,« pravi vplivni mož Bayerna Karl-Heinz Rummenigge.

Zgodovina in tradicija govorita v prid Špancem. Real je dobil zadnje štiri izločilne obračune z Bayernom. V vsaki izmed teh sezon je šel nato do konca in osvojil naslov. Nobeni ekipi se v tem tekmovanju nista pomerili večkrat; torkova tekma bo že 29. medsebojni dvoboj med Madridom in Bayernom. Nemški velikan je nazadnje izločil Real leta 2012.