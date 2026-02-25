  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRŽAVNO PRVENSTVO

Spet najboljša Nika Prevc in Anže Lanišek, to sta povedala po zmagi

Slovenska smučarska skakalca sta na državnem prvenstvu v Planici zmagala in tako ubranila naslova iz prejšnje sezone.
Nika Prevc. FOTO: Kacper Pempel Reuters
Nika Prevc. FOTO: Kacper Pempel Reuters
STA, M. U.
 25. 2. 2026 | 21:16
 25. 2. 2026 | 21:16
2:00
A+A-

Slovenska smučarska skakalca Nika Prevc in Anže Lanišek sta na državnem prvenstvu v Planici zmagala in tako ubranila naslova iz prejšnje sezone, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Skakalke so se za naslov pomerile na srednji skakalnici v Planici, prepričljivo pa je tretjič zaporedoma naslov državne prvakinje osvojila Nika Prevc (Triglav Kranj), ki je skočila 90,5 in 102 metra, zbrala pa je 265,9 točke.

image_alt
Slovenija spet pri vrhu po številu medalj na prebivalca, ponovno smo lahko ponosni

»Vesela sem tako naslova kot zadnjega skoka danes. Po olimpijskih igrah pa sem zadovoljna s počitkom in sproščenostjo, ki sem jo našla,« je za krovno zvezo povedala Nika Prevc.

Srebro je osvojila Ema Klinec (Norica Žiri) s 86,5 in 90,5 m ter 233,4 točke, bron pa Katra Komar (Bohinj) z 89 in 95 metri ter 215,2 točke za prvo člansko medaljo v karieri.

V konkurenci skakalcev je na veliki napravi slavil Anže Lanišek (Mengeš), kar je zanj že peti zimski naslov na veliki skakalnici, skočil je 133 in 135,5 m, zbral pa je 305,9 točke.

»Na treningu ponavadi gre, tam sem zraven, tam je v redu. Na tekmi pa je tisto, kjer šteje. Veseli me, da sem končno malo zadihal. Državni naslov mi pomeni veliko. S tem nekaj vrneš klubu, to vedno rad ponovim. Če sem zdrav in lahko prikažem svoje najboljše skoke, poizkusim narediti, kolikor se le da dobro,« je dejal Lanišek.

Srebro je osvojil olimpijski prvak Domen Prevc (Triglav Kranj) s 129,5 in 136 m ter 295,8 točke, bron pa Timi Zajc (Ljubno BTC) s 125,5 in 131,5 m ter 271,3 točke. 

Več iz teme

smučarski skokiAnže LanišekNika Prevc
ZADNJE NOVICE
21:37
Novice  |  Slovenija
REZULTATI RAZISKAVE

Je Slovenija res varna oaza sredi negotove Evrope?

Dve tretjini Evropejcev verjameta, da je njihova država ogrožena; med najmanj ogroženimi se počutijo Slovenci.
25. 2. 2026 | 21:37
21:16
Šport  |  Tekme
DRŽAVNO PRVENSTVO

Spet najboljša Nika Prevc in Anže Lanišek, to sta povedala po zmagi

Slovenska smučarska skakalca sta na državnem prvenstvu v Planici zmagala in tako ubranila naslova iz prejšnje sezone.
25. 2. 2026 | 21:16
21:00
Bulvar  |  Suzy
IZKLESAN

Razgaljeni Dominik Kozarič: Ne uživam steroidov (Suzy)

Njegov fit videz je bolj plod vztrajnosti kot tropske klime, čeprav tudi ta precej pomaga.
25. 2. 2026 | 21:00
20:52
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČLETNA PREISKAVA

Policista v Mariboru izdajala tajne podatke lopovom (FOTO)

Mariborski kriminalisti razbili mednarodno kriminalno združbo. V obsežni akciji prijeli 11 osumljencev, štirje ostajajo v priporu.
Andrej Bedek25. 2. 2026 | 20:52
20:47
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZASEG OROŽJA

Vse to so pri »zbiratelju« orožja v kraju Gornji Petrovci zasegli policisti

Pet pušk, pištola in 78 različnih nabojev.
25. 2. 2026 | 20:47
20:41
Novice  |  Svet
NISO VEDELI, ALI JE ŽIVA ALI MRTVA

Mama odšla po božičnih nakupih in izginila: po 24 letih na dan prišla resnica (FOTO)

Kaj se je zgodilo decembra 2001 in zakaj je odšla?
25. 2. 2026 | 20:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki