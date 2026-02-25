Spet najboljša Nika Prevc in Anže Lanišek, to sta povedala po zmagi

Slovenska smučarska skakalca Nika Prevc in Anže Lanišek sta na državnem prvenstvu v Planici zmagala in tako ubranila naslova iz prejšnje sezone, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Skakalke so se za naslov pomerile na srednji skakalnici v Planici, prepričljivo pa je tretjič zaporedoma naslov državne prvakinje osvojila Nika Prevc (Triglav Kranj), ki je skočila 90,5 in 102 metra, zbrala pa je 265,9 točke.

»Vesela sem tako naslova kot zadnjega skoka danes. Po olimpijskih igrah pa sem zadovoljna s počitkom in sproščenostjo, ki sem jo našla,« je za krovno zvezo povedala Nika Prevc.

Srebro je osvojila Ema Klinec (Norica Žiri) s 86,5 in 90,5 m ter 233,4 točke, bron pa Katra Komar (Bohinj) z 89 in 95 metri ter 215,2 točke za prvo člansko medaljo v karieri.

V konkurenci skakalcev je na veliki napravi slavil Anže Lanišek (Mengeš), kar je zanj že peti zimski naslov na veliki skakalnici, skočil je 133 in 135,5 m, zbral pa je 305,9 točke.

»Na treningu ponavadi gre, tam sem zraven, tam je v redu. Na tekmi pa je tisto, kjer šteje. Veseli me, da sem končno malo zadihal. Državni naslov mi pomeni veliko. S tem nekaj vrneš klubu, to vedno rad ponovim. Če sem zdrav in lahko prikažem svoje najboljše skoke, poizkusim narediti, kolikor se le da dobro,« je dejal Lanišek.

Srebro je osvojil olimpijski prvak Domen Prevc (Triglav Kranj) s 129,5 in 136 m ter 295,8 točke, bron pa Timi Zajc (Ljubno BTC) s 125,5 in 131,5 m ter 271,3 točke.