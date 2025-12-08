Spopad napadalcev, Angleži se bojijo Hrvatov

NOGOMET

Po žrebu skupin za svetovno prvenstvo v nogometu. V oči bode močna skupina I s Francijo in Norveško.

V Washingtonu so odgovorni pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) na čelu z ekscentričnim predsednikom Giannijem Infantinom izžrebali skupine za prvo razširjeno svetovno prvenstvo z 48 ekipami, ki bo prihodnje leto potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Žreb je reprezentance razdelil v dvanajst skupin po štiri in ob nekaterih tekmah smo hitro pristrigli z ušesi. Obetamo si lahko nekaj zanimivih obračunov, ki jih bodo zaznamovali vrhunski posamezniki. Že vnaprej je bilo odločeno, da bodo med elito igrale gostiteljice mundiala. Tako kot leta 2010, ko je med svetovno elito nazadnje igrala Slovenija, ...