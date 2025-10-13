Srbija govori o sramotnem dejanju kapetana reprezentance: Ne rabiš več prihajati

Galerija
Kapetan srbske reprezentance Aleksandar Mitrović se je znašel v središču ostrih kritik po porazu proti Albaniji v Leskovcu. Napadalec Al Rayyana je povzročil veliko reakcij zaradi svojega vedenja, ki so ga mnogi ocenili za nedostojnega kapetana.
Selektor Dragan Stojković se je namreč v 64. minuti tekme odločil, da bo Mitrovića zamenjal z Luko Jovićem. Ta poteza ni bila po godu najboljšemu strelcu reprezentance, ki je ob izhodu z igrišča očitno nasprotoval, razprl roke in vprašal selektorja, zakaj mora prav on zapustiti igrišče.
»Ne rabiš več prihajati. Itak igraš v smešni ligi,« »Sramota za kapetana,« »Kot da smo pripeljali nekoga iz regionalne lige,« so le nekateri od številnih komentarjev razočaranih navijačev.
Selektor srbske nogometne reprezentance Stojković je sicer podal odstop po sobotnem porazu njegovih varovancev proti Albaniji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Tekma v Leskovcu se je končala z 1:0 za Albanijo, ki ima štiri točke prednosti pred Srbijo na drugem mestu skupine K.