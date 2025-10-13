  • Delo d.o.o.
KVALIFIKACIJE ZA SP 2026

Srbija govori o sramotnem dejanju kapetana reprezentance: Ne rabiš več prihajati

Nogometaši Albanije so v osrednji sobotni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki na vročem gostovanju v Srbiji zmagali z 1:0.
Aleksandar Mitrović se je znašel v središču ostrih kritik. FOTO: Florion Goga Reuters
Aleksandar Mitrović se je znašel v središču ostrih kritik. FOTO: Florion Goga Reuters
S. U.
 13. 10. 2025 | 20:35
 13. 10. 2025 | 20:35
Kapetan srbske reprezentance Aleksandar Mitrović se je znašel v središču ostrih kritik po porazu proti Albaniji v Leskovcu. Napadalec Al Rayyana je povzročil veliko reakcij zaradi svojega vedenja, ki so ga mnogi ocenili za nedostojnega kapetana.

Selektor Dragan Stojković se je namreč v 64. minuti tekme odločil, da bo Mitrovića zamenjal z Luko Jovićem. Ta poteza ni bila po godu najboljšemu strelcu reprezentance, ki je ob izhodu z igrišča očitno nasprotoval, razprl roke in vprašal selektorja, zakaj mora prav on zapustiti igrišče.

»Ne rabiš več prihajati. Itak igraš v smešni ligi,« »Sramota za kapetana,« »Kot da smo pripeljali nekoga iz regionalne lige,« so le nekateri od številnih komentarjev razočaranih navijačev.

Poraz z Albanijo s klopi Srbije odnesel Stojkovića

Selektor srbske nogometne reprezentance Stojković je sicer podal odstop po sobotnem porazu njegovih varovancev proti Albaniji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Tekma v Leskovcu se je končala z 1:0 za Albanijo, ki ima štiri točke prednosti pred Srbijo na drugem mestu skupine K.

