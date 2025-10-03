Srebrna Rosa že sanja o olimpijskih krogih

VZPON MLADEGA RODU

Rosa Rekar je že na prvem članskem svetovnem prvenstvu osvojila kolajno. Janja Garnbret je najbolj zaslužna za vzpon mladega rodu slovenskih plezalk.

Že skoraj desetletje nas z zmagami na največjih tekmovanjih navdušuje Janja Garnbret, ki je udomačeno ime v vsakem slovenskem gospodinjstvu. Toda za njo prihaja nov rod vrhunskih športnih plezalk, kar je potrdilo tudi nedavno končano svetovno prvenstvo v Seulu, kjer je že na prvem članskem velikem tekmovanju zasijala Rosa Rekar. Le dva dni zatem, ko je v finalu težavnosti zaostala samo za vzornico Garnbretovo, je tekmovalka iz Most pri Žirovnici, dopolnila 20 let. Kot pravi, bo trajalo še nekaj časa, preden bo zares dojela, kaj ji je uspelo v Južni Koreji. Lani ste bili svetovna mladinska ...