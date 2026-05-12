Štart dirke v Bolgariji je logistična nočna mora za moštva na Giru

Dolga pot iz Sofije na jug Apeninskega polotoka bo pustila posledice, v idealnem scenariju se maserjem in voznikom obeta 20 ur za volanom, marsikdo je bil na poti veliko dlje. Prisilni podaljšek dirke ni dobra novica niti za tekmovalce, ki bi raje ostali v ritmu poganjanja pedal na vso moč. »To je izlet, ki bi se mu raje izognil,« je bil povsem iskren prvi favorit za rožnato majico Jonas Vingegaard, preden je opremljen z masko in razkužilom odšel v gnečo letališča v Sofiji, kjer je tekmovalce in ključno podporno osebje čakal čarterski polet v Catanzaro na jugu Italije, kjer se bo Giro danes nadaljeval s 4. etapo, prvo na domačih tleh.

Uvodne tri preizkušnje s scenografijo niso navdušile, v državi, ki kolesarstvu namenja pozornost le poredkoma, je bilo nekaj več gledalcev ob cesti le v Sofiji. Prirediteljem dirke po Italiji so iz bolgarskega državnega proračuna odšteli 12,5 milijona evrov za tri etape, RCS Sport je bil finančne injekcije vesel, tekmovalci in predvsem maserji, mehaniki, športni direktorji, vozniki tovornjakov, osteopati in drugo spremljevalno osebje veliko manj. Bogatejša moštva so v Bolgarijo poslala okrnjeno zasedbo, ki bo nato delo nadaljevala na dirki po Madžarski, v Catanzaru pa je kolesarje pričakalo novo osebje, ki bo z njimi v preostanku tritedenskega popotovanja po škornju.

Vsi niso imeli te sreče. Nekatera moštva nimajo dveh avtobusov za kolesarje, zato so se vozniki še pred štartom nedeljske etape odpravili na 1000 kilometrov dolgo pot do Igoumenitse v Grčiji, kjer so lovili trajekt do Barija, ki je na pot odšel ob 1. uri zjutraj. Kdor je bil uspešen, je na italijanskih tleh pristal okrog 10. ure zjutraj, a popotovanja še ni bilo konec. Čakalo jih je še okrog 400 kilometrov vožnje do hotelov v okolici Catanzara, kamor niso smeli zamujati, saj so kolesarji že čakali na opremo za popoldanski trening. Pripravi hotelskih sob in večerje so sledile masaže in po več kot 24 ur dolgem delovniku so maserji še pripravljali bidone ter potno hrano za četrto etapo, preden so naposled prišli do postelje. Vse to že na začetku dirke, ki bo od njih podoben angažma zahtevala še naslednjih 20 dni.