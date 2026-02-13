  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODLOČILNI BOJ

Stožice bodo znova polne: Cedevita Olimpija na lovu za četrtfinale

Ljubljančani so do zadnjega kroga lovili neposredno uvrstitev v četrtfinale, evropska pomlad pa se začenja pred domačimi navijači.
Cedevita Olimpija je bila blizu uvrstitve v četrtfinale. FOTO: Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija je bila blizu uvrstitve v četrtfinale. FOTO: Cedevita Olimpija

Evropska pomlad se bo začela pred domačimi navijači. FOTO: Cedevita Olimpija

Evropska pomlad se bo začela pred domačimi navijači. FOTO: Cedevita Olimpija

V ključni del sezone Olimpija vstopa v odlični kondiciji. FOTO: Cedevita Olimpija

V ključni del sezone Olimpija vstopa v odlični kondiciji. FOTO: Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija je bila blizu uvrstitve v četrtfinale. FOTO: Cedevita Olimpija
Evropska pomlad se bo začela pred domačimi navijači. FOTO: Cedevita Olimpija
V ključni del sezone Olimpija vstopa v odlični kondiciji. FOTO: Cedevita Olimpija
Nejc Grilc
 13. 2. 2026 | 08:10
3:28
A+A-

Redni del evropskega pokala je pod streho, košarkarji Cedevite Olimpije so na 18 tekmah presegli vsa pričakovanja. Ob napovedanem boju za drugi del so hitro naredili kljukico in bili do zadnje tekme v igri za neposredno uvrstitev v četrtfinale, tudi tretje mesto in domača tekma osmine finala z nemškim Chemnitzem pa ni slaba tolažilna nagrada. Stožice bodo polne, morda ne zadnjič v evropski sezoni, Olimpija v boju za evropsko krono orožja ne bo položila brez boja.

Poletne okrepitve niso razkrile ambicioznosti vodstva Cedevite Olimpije, ki v zaostrenih finančnih razmerah na trgu ni dobilo vsega, kar bi si želelo. Spretno delo športnega direktorja in trenerja je kljub temu obrodilo sadove, Umoja Gibson je odkritje sezone, na vrata Stožic so s ponudbami za hitrega ameriškega organizatorja igre trkali tudi evroligaši, a Olimpija ni popustila.

S predstavami v evropskem pokalu so Ljubljančani dokazali, da se s kančkom sreče lahko vmešajo v boj za drugoligaško evropsko krono, nekajkrat manjši proračun gor ali dol. Lahko bi že bili četrtfinalisti, če se jim ne bi pripetilo nekaj »nepotrebnih« spodrsljajev (Neptunas, Venezia), ki gredo v veliki meri na račun kombinacije kratke klopi, poškodb visokih igralcev in hudega jesensko-zimskega tekmovalnega ritma.

Evropska pomlad se bo začela pred domačimi navijači. FOTO: Cedevita Olimpija
Evropska pomlad se bo začela pred domačimi navijači. FOTO: Cedevita Olimpija

V ključni del sezone Olimpija vstopa v odlični kondiciji. Za konec rednega dela je proti nemočnemu Slasku s 37 asistencami postavila rekord evropskega pokala, priložnost za igro so v Vroclavu dobili tudi igralci s konca klopi. »V prvem polčasu smo odigrali popolno, tudi v obrambi, nato pa brez težav držali ritem do konca. To je bila zelo dobra tekma,« tudi Zvezdan Mitrović varovancem ni imel česa očitati.

Do sredinega večera so upali na spodrsljaj Bahčešehirja in se nato zadovoljili s tretjim mestom ter dvobojem s Chemnitzem, ki je bil v skupini B polovično uspešen (9-9). Tribune Stožic bodo oživele 10. ali 11. marca, tekme na izpadanje so vedno poslastica zase in pokažejo pravi šampionski značaj moštva. »Radi se spominjamo tekme z Bursasporjem, največ mi pomeni, ko so Stožice polne in dihajo z nami, to bi radi tudi v tej sezoni čim večkrat doživeli,« poudarja direktor Davor Užbinec in čas vrača v april 2022, ko je Olimpija po pravi drami v zadnjih sekundah s 83:85 klonila proti Turkom in končala evropsko pot.

Ob zmagi v Bourg

Tokratni tekmec je na papirju lažje premagljiv, nekdanji evroligaš Kevin Yebo je z dobrimi 17 točkami na tekmo prvi strelec moštva, ki v povprečju dosega dobrih 81 točk. V tej sezoni je Olimpija na največjih dvobojih zapustila dober vtis, zmaga pred polnimi tribunami proti Crveni zvezdi, takrat še vodilni ekipi evrolige, je motiv za uspešno pomlad. V morebitnem četrtfinalu evropskega pokala bi Olimpija gostovala pri francoskem Bourgu, v polfinalu se njena pot križa s Hapoelom iz Jeruzalema, ki je v tej sezoni že pokleknil pred Ljubljančani. Pred evropskim izzivom zmaje čaka še tekma z Ilirijo (ponedeljek), nato sledi zaslužen reprezentančni odmor in šele 8. marca nadaljevanje regionalne sezone proti Dubaju. Ob idealnem scenariju bo pomlad zeleno obarvana tudi po zaslugi Olimpije.

V ključni del sezone Olimpija vstopa v odlični kondiciji. FOTO: Cedevita Olimpija
V ključni del sezone Olimpija vstopa v odlični kondiciji. FOTO: Cedevita Olimpija

Več iz teme

evropski pokalCedevita OlimpijaOlimpijaStožice
ZADNJE NOVICE
10:52
Novice  |  Svet
NEURJE NILS

Temu delu Evrope letos vreme res ne prizanaša: ženska umrla pod zrušeno streho (VIDEO)

Voznik tovornjaka je umrl v četrtek v Franciji, ko je padlo drevo razbilo vetrobransko steklo na njegovem vozilu.
13. 2. 2026 | 10:52
10:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
10:24
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNA IZPOVED

Darko Đurić ostro in iskreno o Sloveniji: »Gonja proti uspešnim ljudem mi gre na kozlanje«

Nekdanji svetovni prvak poudarja hvaležnost Sloveniji, hkrati pa opozarja na pritisk nad posamezniki, ki izstopajo in opozarjajo na težave sistema.
Kaja Grozina13. 2. 2026 | 10:24
10:15
Šport  |  Športni trači
DENAR IN ŠPORT

Takšne zneske države izplačajo za olimpijsko zlato: razlike ogromne, nekatere dajo celo ...

Države zelo različno nagradijo športnike.
13. 2. 2026 | 10:15
10:06
Bulvar  |  Tuji trači
FINANČNA STISKA

Družini umrlega igralca Jamesa Van Der Beeka grozi izguba doma

Igralec, najbolj znan po vlogi v seriji Simpatije, je umrl po dolgi in težki borbi z rakom, za seboj pa pustil družino, ki se poleg žalosti sooča tudi z resnimi finančnimi težavami.
13. 2. 2026 | 10:06
10:05
Lifestyle  |  Stil
ONAPLUS PODKAST

V času, ko tehnologija v gorah zelo pomaga, me je rešil pes Whiskey (Patrik Jagunić in Janez Toni)

Smučar, ki je neverjetnih sedem ur preživel pod plazom, in gorski reševalec razkrivata, kako se sprejemajo odločitve na meji življenja ter kako živeti po preizkušnjah.
Manca Čampa Pavlin13. 2. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki