Stožice bodo znova polne: Cedevita Olimpija na lovu za četrtfinale

Redni del evropskega pokala je pod streho, košarkarji Cedevite Olimpije so na 18 tekmah presegli vsa pričakovanja. Ob napovedanem boju za drugi del so hitro naredili kljukico in bili do zadnje tekme v igri za neposredno uvrstitev v četrtfinale, tudi tretje mesto in domača tekma osmine finala z nemškim Chemnitzem pa ni slaba tolažilna nagrada. Stožice bodo polne, morda ne zadnjič v evropski sezoni, Olimpija v boju za evropsko krono orožja ne bo položila brez boja.

Poletne okrepitve niso razkrile ambicioznosti vodstva Cedevite Olimpije, ki v zaostrenih finančnih razmerah na trgu ni dobilo vsega, kar bi si želelo. Spretno delo športnega direktorja in trenerja je kljub temu obrodilo sadove, Umoja Gibson je odkritje sezone, na vrata Stožic so s ponudbami za hitrega ameriškega organizatorja igre trkali tudi evroligaši, a Olimpija ni popustila.

S predstavami v evropskem pokalu so Ljubljančani dokazali, da se s kančkom sreče lahko vmešajo v boj za drugoligaško evropsko krono, nekajkrat manjši proračun gor ali dol. Lahko bi že bili četrtfinalisti, če se jim ne bi pripetilo nekaj »nepotrebnih« spodrsljajev (Neptunas, Venezia), ki gredo v veliki meri na račun kombinacije kratke klopi, poškodb visokih igralcev in hudega jesensko-zimskega tekmovalnega ritma.

Evropska pomlad se bo začela pred domačimi navijači. FOTO: Cedevita Olimpija

V ključni del sezone Olimpija vstopa v odlični kondiciji. Za konec rednega dela je proti nemočnemu Slasku s 37 asistencami postavila rekord evropskega pokala, priložnost za igro so v Vroclavu dobili tudi igralci s konca klopi. »V prvem polčasu smo odigrali popolno, tudi v obrambi, nato pa brez težav držali ritem do konca. To je bila zelo dobra tekma,« tudi Zvezdan Mitrović varovancem ni imel česa očitati.

Do sredinega večera so upali na spodrsljaj Bahčešehirja in se nato zadovoljili s tretjim mestom ter dvobojem s Chemnitzem, ki je bil v skupini B polovično uspešen (9-9). Tribune Stožic bodo oživele 10. ali 11. marca, tekme na izpadanje so vedno poslastica zase in pokažejo pravi šampionski značaj moštva. »Radi se spominjamo tekme z Bursasporjem, največ mi pomeni, ko so Stožice polne in dihajo z nami, to bi radi tudi v tej sezoni čim večkrat doživeli,« poudarja direktor Davor Užbinec in čas vrača v april 2022, ko je Olimpija po pravi drami v zadnjih sekundah s 83:85 klonila proti Turkom in končala evropsko pot.

Ob zmagi v Bourg

Tokratni tekmec je na papirju lažje premagljiv, nekdanji evroligaš Kevin Yebo je z dobrimi 17 točkami na tekmo prvi strelec moštva, ki v povprečju dosega dobrih 81 točk. V tej sezoni je Olimpija na največjih dvobojih zapustila dober vtis, zmaga pred polnimi tribunami proti Crveni zvezdi, takrat še vodilni ekipi evrolige, je motiv za uspešno pomlad. V morebitnem četrtfinalu evropskega pokala bi Olimpija gostovala pri francoskem Bourgu, v polfinalu se njena pot križa s Hapoelom iz Jeruzalema, ki je v tej sezoni že pokleknil pred Ljubljančani. Pred evropskim izzivom zmaje čaka še tekma z Ilirijo (ponedeljek), nato sledi zaslužen reprezentančni odmor in šele 8. marca nadaljevanje regionalne sezone proti Dubaju. Ob idealnem scenariju bo pomlad zeleno obarvana tudi po zaslugi Olimpije.