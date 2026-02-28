  • Delo d.o.o.
1. SNL

Stožice kot minsko polje, obeta se nam zanimiva nogometna tekma

V 24. krogu 1. SNL vodilni Celjani v Ljubljani. V Ljudskem vrtu Mariborčani za četrto zmago v nizu.
Evropsko veselje Celjanov se lahko že v nedeljo spremeni v domače žalovanje. FOTO: NK Celje
Evropsko veselje Celjanov se lahko že v nedeljo spremeni v domače žalovanje. FOTO: NK Celje
Gorazd Nejedly
 28. 2. 2026 | 09:18
A+A-

Pričakovano napredovanje Celjanov v osmino finala konferenčne lige, kjer se bodo še drugič pomerili z atenskim AEK (prva tekma bo 12. marca v Celju, povratna 19. v Atenah), vodilnim v grškem prvenstvu, kljub še drugi zmagi s 3:2 ni bilo najbolj prepričljivo, toda vodilni v 1. SNL, v kateri bo ta konec tedna 24. krog, so lahko zadovoljni. Proti vztrajnim Kosovcem so trpeli, podobno pa se jim obeta tudi na domači fronti, na kateri bodo v nedeljo v Stožicah proti Bravu zaokrožili spored. V današnji uvodni tekmi bo Olimpija danes gostovala v Ajdovščini, Maribor bo proti Radomljanom poskušal nadaljevati niz zmag, v nedeljo pa bo na Bonifiki igrala Mura.

Ajdovščina: Primorje – Olimpija (sodnik Mihael Antić): Ajdovci si v bitki za obstanek ne morejo obetati česa lepega, ne glede na to, da Olimpija (še) ni najvišjih obratih. Je pa dovolj uglašena in solidno vodena, da je absolutni favorit. Toda komu je sploh še mar, kdo je favorit? Navijači, ne le starejši, temveč tudi tisti srednjih let, pogrešajo stare dobre čase in dvoboje padlih gradbenih baronov in nogometnih zanesenjakov Dušana Črnigoja ter Ivana Zidarja, in še bolj rdeče-črnih mojstrov, kot so bili Andrej Želko, Borivoje Lučić, Dinko Vrabac, Patrik Ipavec, Tonči Žlogar ... in šampionskih zeleno-belih iz prve polovice devetdeset let minulega stoletja.

Prva SNL 24. kolo FOTO: Zx 
Prva SNL 24. kolo FOTO: Zx 

Maribor: Maribor – Kalcer Radomlje (Bojan Mertik): Igra še ni takšna, da bi prste lizali, toda vijolični so v nastajanju resnega moštva s šampionskimi obrisi. Trem zmagam v nizu bo najbrž sledila še četrta, čeprav Radomljanov niti pod razno ne kaže podcenjevati. V zadnjih petih tekmah so doživeli prav toliko porazov kot Mariborčani, enega. Pa še tega proti Celjanom. Če še kaj pogrešajo vijolični, je to gol ali dva napadalcev Daria Vizingerja in Benjamina Tetteha.

Koper: Koper – Mura (Žan Jazbec): Koprčani so jezni odšli iz Stožic. Krivci, po njihovem mnenju, so bili sodniki. Toda kdo je zapravil dva gola prednosti kljub dobri igri? Prav zelo solidna predstava lahko opogumlja trenerja Zorana Zeljkovića, da se bo proti Muri končala mini rezultatska kriza – dve točki od devetih. Bilo bi presenečenje, če veteran Josip Iličić v navezi z mladima Leom Rimcem in Andražem Ruedlom ter pomoči Francozov ne bi strli Sobočanov.

Ljubljana: Bravo – Celje (Damjan Novarlič): »Ne mislimo se ustavljati,« je po 180 minutah evropske bitke proti Driti sijal celjski trener Ivan Majevski. Kar zadeva rezultate, zelo obetavno zamenjuje Alberta Riero, toda če misli, da bo z igro, ki jo kažejo Celjani, imel večno srečo, se moti. Posamična kakovost, kot jo premore Svit Sešlar ali še kdo drug, trenutno Celjane drži nad vodo, drugače si ni mogoče razlagati, da bi najboljše moštvo v državi, kjerkoli, prejemalo toliko golov – osem v 1. SNL in štiri v Evropi. Toda tudi največji mojstri ne bodo večni zabijali, podajali, branili. Ne bo presenečenje, če bodo po gostovanju v Ljubljani že slišali vijolične vzklike – »prihajamo!«.

Celje       22       15       5       2       58:22       50

Maribor       22       12       5       5       43:26       41

Koper       23       11       6       6       46:35       39

Olimpija       22       10       5       7       32:28       35

Kalcer       22       9       5       8       33:38       32

Bravo       23       9       4       10       40:42       31

Aluminij       22       8       4       10       33:38       28

Primorje       22       5       3       14       24:44       18

Mura       22       4       6       12       22:37       18

Domžale       18       3       3       12       17:38       12

NK CeljeCelje1. SNLBravoŠportna dvorana Stožice
