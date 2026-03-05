Super turnir deseterice šahistov: prosti pad svetovnega prvaka

Super turnir deseterice šahistov v Pragi je v zaključni fazi in jutri bo znan končni razplet. Uvodni dve tretjini so zaznamovale porazne predstave svetovnega prvaka Gukeša, ki ne najde izhoda iz krize in tudi na ratinški lestvici tone vse nižje. Po šestih krogih je bil ob treh remijih in treh porazih še brez zmage ter na dnu. Vse skupaj je zanj neprijetna psihološka popotnica pred letošnjim dvobojem, ko bo prvič branil lovoriko.

Junak prve polovice turnirja je Jorden van Foreest, ki je kljub enemu porazu izjemno učinkovit in je s štirimi izjemnimi zmagami, tudi proti Gukešu, prišel v vodstvo. Ta 26-letni Nizozemec je leto začel silovito in z ratinškim plusom dobrih 40 točk že trka na vrata najboljše deseterice na svetu. Pred zaključnimi tremi krogi na Češkem sta najbližja zasledovalca David Navara in Nodirbek Abdusatorov s pol točke zaostanka. Navara je pripravil presenečenje, saj je na papirju najslabše rangirani igralec, a je ob solidni igri navdušil z dvema zmagama, proti Irancu Mahsudluju in drugemu Uzbekistancu Jakubojevu. Abdusatorov pred odločilnimi partijami ohranja dobre možnosti, da po Londonu decembra lani in januarskem slavju v Wijk aan Zeeju osvoji še tretji zaporedni super turnir. Na svetovni lestvici zaseda že 4. mesto.

Diagram (4. 3.) FOTO: Šzs

Beli na potezi Abdusatorov – Gukeš, Praga 2026 S katero potezo je beli prisilil nasprotnika k vdaji? REŠITEV: 1.g6!, saj na 1…Dxg6 sledi 2.Dc7#, v primeru jemanja 1…hxg6 pa 2.Dxc7+ Dxc7 3.Lxc7 Kxc7 4.h7 z neubranljivo promocijo.

Caruana za Antipovom

Težave svetovnega prvaka krepijo apetite njegovih potencialnih izzivalcev, ki se bodo konec tega meseca in v prvi polovici prihodnjega pomerili na kandidatskem turnirju na Cipru. Eden glavnih favoritov bo Američan Fabiano Caruana, ki je te dni aktiven v domačem St. Louisu. Pretekli teden je nastopil na tamkajšnjem odprtem turnirju, kjer je bil precejšen favorit, a je bil na koncu drugi. Kljub dobrim igram v zadnjem krogu ni izkoristil priložnosti v končnici in je za pol točke zaostal za rusko-ameriškim velemojstrom Mihailom Antipovom. Vseeno si je nekoliko popravil ratinško znamko, po zmagi v uvodnem krogu prestižnega ameriškega pokala, ki se je prav tako v St. Louisu začel v torek, se je spet povsem približal ratinški znamki 2800. Caruana po letu 2022 lovi drugo lovoriko na ameriškem pokalu, na katerem pa letos ne igra branilec naslova Hikaru Nakamura, saj pred začetkom kandidatskega turnirja, ki ga začenja kot drugi igralec na svetu in ratinški favorit, ni tako aktiven kot Caruana in je očitno osredotočen le na priprave.