  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠAH

Super turnir deseterice šahistov: prosti pad svetovnega prvaka

Nodirbek Abdusatorov v igri za trojček.
Nodirbek Abdusatorov FOTO: Brian Cahn/Reuters

Nodirbek Abdusatorov FOTO: Brian Cahn/Reuters

Diagram (4. 3.) FOTO: Šzs

Diagram (4. 3.) FOTO: Šzs

July 17,, 2025 - Las Vegas, Nevada, USA - NODIRBEK ABDUSATTOROV plays on day two of the $750,000 Freestyle Chess Grand Slam event at the Wynn Las Vegas.(Credit Image: © Brian Cahn/ZUMA Press Wire) FOTO: Brian Cahn Zuma Press Wire Via Reuters Conn

July 17,, 2025 - Las Vegas, Nevada, USA - NODIRBEK ABDUSATTOROV plays on day two of the $750,000 Freestyle Chess Grand Slam event at the Wynn Las Vegas.(Credit Image: © Brian Cahn/ZUMA Press Wire) FOTO: Brian Cahn Zuma Press Wire Via Reuters Conn

Nodirbek Abdusatorov FOTO: Brian Cahn/Reuters
Diagram (4. 3.) FOTO: Šzs
July 17,, 2025 - Las Vegas, Nevada, USA - NODIRBEK ABDUSATTOROV plays on day two of the $750,000 Freestyle Chess Grand Slam event at the Wynn Las Vegas.(Credit Image: © Brian Cahn/ZUMA Press Wire) FOTO: Brian Cahn Zuma Press Wire Via Reuters Conn
Matej Šebenik
 5. 3. 2026 | 06:16
3:02
A+A-

Super turnir deseterice šahistov v Pragi je v zaključni fazi in jutri bo znan končni razplet. Uvodni dve tretjini so zaznamovale porazne predstave svetovnega prvaka Gukeša, ki ne najde izhoda iz krize in tudi na ratinški lestvici tone vse nižje. Po šestih krogih je bil ob treh remijih in treh porazih še brez zmage ter na dnu. Vse skupaj je zanj neprijetna psihološka popotnica pred letošnjim dvobojem, ko bo prvič branil lovoriko.

Junak prve polovice turnirja je Jorden van Foreest, ki je kljub enemu porazu izjemno učinkovit in je s štirimi izjemnimi zmagami, tudi proti Gukešu, prišel v vodstvo. Ta 26-letni Nizozemec je leto začel silovito in z ratinškim plusom dobrih 40 točk že trka na vrata najboljše deseterice na svetu. Pred zaključnimi tremi krogi na Češkem sta najbližja zasledovalca David Navara in Nodirbek Abdusatorov s pol točke zaostanka. Navara je pripravil presenečenje, saj je na papirju najslabše rangirani igralec, a je ob solidni igri navdušil z dvema zmagama, proti Irancu Mahsudluju in drugemu Uzbekistancu Jakubojevu. Abdusatorov pred odločilnimi partijami ohranja dobre možnosti, da po Londonu decembra lani in januarskem slavju v Wijk aan Zeeju osvoji še tretji zaporedni super turnir. Na svetovni lestvici zaseda že 4. mesto.

Diagram (4. 3.) FOTO: Šzs
Diagram (4. 3.) FOTO: Šzs

Beli na potezi

Abdusatorov – Gukeš, Praga 2026 S katero potezo je beli prisilil nasprotnika k vdaji?

REŠITEV:

1.g6!, saj na 1…Dxg6 sledi 2.Dc7#, v primeru jemanja 1…hxg6 pa 2.Dxc7+ Dxc7

3.Lxc7 Kxc7 4.h7 z neubranljivo promocijo.

Caruana za Antipovom

Težave svetovnega prvaka krepijo apetite njegovih potencialnih izzivalcev, ki se bodo konec tega meseca in v prvi polovici prihodnjega pomerili na kandidatskem turnirju na Cipru. Eden glavnih favoritov bo Američan Fabiano Caruana, ki je te dni aktiven v domačem St. Louisu. Pretekli teden je nastopil na tamkajšnjem odprtem turnirju, kjer je bil precejšen favorit, a je bil na koncu drugi. Kljub dobrim igram v zadnjem krogu ni izkoristil priložnosti v končnici in je za pol točke zaostal za rusko-ameriškim velemojstrom Mihailom Antipovom. Vseeno si je nekoliko popravil ratinško znamko, po zmagi v uvodnem krogu prestižnega ameriškega pokala, ki se je prav tako v St. Louisu začel v torek, se je spet povsem približal ratinški znamki 2800. Caruana po letu 2022 lovi drugo lovoriko na ameriškem pokalu, na katerem pa letos ne igra branilec naslova Hikaru Nakamura, saj pred začetkom kandidatskega turnirja, ki ga začenja kot drugi igralec na svetu in ratinški favorit, ni tako aktiven kot Caruana in je očitno osredotočen le na priprave.

Več iz teme

Nodirbek Abdusatorovšahsvetovni prvak
ZADNJE NOVICE
07:50
Novice  |  Slovenija
CELJSKI SEJEM

Celjski sejem: veliki izzivi pred čebelarji in lovci

Na Marčnih sejmih bodo prišli na svoj račun tudi vrtnarji. Organizatorji pričakujejo več kot 20 tisoč obiskovalcev.
Mojca Marot5. 3. 2026 | 07:50
07:41
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOLGOLETNI NOGOMETNI REPREZENTANT

Nogometnega zvezdnika Tima so kaznovali preblago! Pretepal ženo, jo dušil in trpinčil mladoletne otroke (FOTO)

Vrhovno tožilstvo je ugotovilo neprimernost predlagane sankcije.
Moni Černe5. 3. 2026 | 07:41
07:29
Novice  |  Slovenija
SMARAGDNA POROKA Z ZAMUDO

Greta in Milan sta poročena že srečnih 55 let (FOTO)

Kot zlato obletnico sta tudi tokratno praznovanje preložila.
5. 3. 2026 | 07:29
07:21
Novice  |  Slovenija
V SVETU GLASBE, KJER JAZ POSTANE MI

Matjaž pri glasbenih predmetih skrbi za osredotočenost dijakov (FOTO)

Osredotočenost je namreč pri muziciranju nujna.
Špela Kuralt5. 3. 2026 | 07:21
07:10
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI KROF 2026

Sladki krof kot simbol dobrote: štirje Lions klubi združili moči in podprli družine v stiski

S prodajo skupaj zbrali 12.553 evrov.
5. 3. 2026 | 07:10
07:10
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Jan Plestenjak povedal, kaj je jedel kot otrok, usuli so se komentarji: »Res si bil ubošček« (VIDEO)

Jani Plestenjak o svojih skromnih šolskih malicah: »Tekoči puding in kruh. Ne vem, kako gre to skupaj«
5. 3. 2026 | 07:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki