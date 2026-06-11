Super turnirju v šahu na Norveškem: v štirih krogih z dna na vrh

Rameshbabu Praggnanandhaa je z neverjetnim zaključnim nizom zmagal na 14. super turnirju v šahu na Norveškem. Po drugem zaporednem porazu 20-letni indijski velemojster v 6. krogu ne bi mogel biti bolj oddaljen od končnega uspeha, saj se je znašel na zadnjem mestu, kar pet točk in pol za vodilnim Wesleyem Sojem. Format tekmovanja s tremi točkami za zmago v standardni partiji omogoča precejšnje skoke po razpredelnici, kar je Praggnanadhi tudi uspelo. Dobil je zadnje štiri partije v standardnem delu, med drugimi pa je s črnimi figurami še drugič na turnirju premagal domačega aduta in št. 1 ratinške lestvice Magnusa Carlsna ter rojaka in svetovnega prvaka Gukeša. V odločilnem zadnjem krogu je z belimi figurami ugnal še Nemca Vincenta Keymerja in za točko prehitel Soja. Američan je sicer turnir edini končal brez poraza v standardni partiji in je tudi večino dodatnih hitropoteznih partij odločil v svojo prid, zaradi omenjenega sistema točkovanja pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Naturalizirani Francoz Alireza Firouzja, ki je bil po odličnem začetku na čelu v prvem delu turnirja, v nadaljevanju ni vzdrževal enake ravni, tako da je bil na koncu tretji. Sedemkratni zmagovalec na domačem prizorišču Carlsen je turbulenten turnir, na katerem je doživel kar štiri poraze, sklenil z zmago proti Gukešu, ki ga je popeljala na četrto mesto. Svetovni prvak je medtem pristal povsem na dnu in še poglobil svojo krizo, iz katere že dobro leto ne najde izhoda. Z novimi ratinškimi izgubami se nevarno približuje spodnji meji znamke 2700 in je tačas komaj na 25. mestu svetovne lestvice. Svojega letošnjega izzivalca Javohirja Sindarova je praktično povsem izgubil iz vidnega polja, saj se je ta z vrtoglavim vzponom zavihtel že na peto mesto in velja zdaj za precejšnjega favorita pred njunim dvobojem konec leta.

FOTO: Šzs

Beli na potezi Praggnanandhaa – Keymer, Oslo 2026 Kako si je beli zagotovil odločilno materialno prednost? REŠITEV: 1.Se6+! fxe6 2.Txf1 z zanesljivo zmago v nadaljevanju.

Zmaga Kazahstanke

V ženski konkurenci je prepričljivo slavila 22-letna Kazahstanka Bibisara Asaubajeva, ki je po drugem mestu na letošnjem kandidatskem turnirju le še potrdila preboj v svetovni vrh. Svetovna prvakinja Ju Wenjun s četrtim mestom ni navdušila, njen dosežek pa bržčas odraža dejstvo, da v zadnjem obdobju tekmovalno ni preveč aktivna. Ob dveh zmagah in enem porazu v standardnem delu je dobila le eno od sedmih dodatnih partij, kar je neznačilno za nekdanjo svetovno prvakinjo v hitropoteznem in dvakratno prvakinjo v pospešenem šahu.