Svetovni pokal v šahu: neznank praktično ni več

Včerajšnja podaljšana igra s skrajšanim časom za razmišljanje je odločila končnega zmagovalca letošnjega svetovnega pokala v šahu. To je postal Uzbekistanec Javohir Sindarov, z 19 leti najmlajši, ki mu je to uspelo. Svoji državi je prinesel prvo lovoriko s tega tekmovanja.

Obe partiji finala s standardnim tempom za razmišljanje proti Kitajcu Weiju Yiju sta se končali z delitvijo točke, v razburljivih podaljških pa je Sindarovu po skoraj enomesečnem igranju ostalo več moči, zbranosti in odločnosti. Tako kot zmagovalec je tudi Yi izgubil le eno partijo, ki je bila edina odločena v finalu in je prinesla prvo mesto njegovemu tekmecu.

Oba sta že z uvrstitvijo v finale dosegla pomemben mejnik, saj sta si zagotovila nastop na kandidatskem turnirju osmerice 2026. Sindarov je bil v prvem polfinalu z 2,5:1,5 boljši od rojaka Nodirbeka Jakubojeva, medtem ko je Yi potreboval obilo sreče za zmago proti Rusu Andreju Jesipenku, ki je imel večji del mini dvoboja pobudo. Ustvaril si je nekaj sila obetavnih pozicij, med katerimi izstopa tista v usodni drugi partiji podaljška s skrajšanim časom za razmišljanje. Jesipenko je imel s črnimi figurami v končnici dva kmeta prednosti in objektivno dobljeno pozicijo. A je v neverjetnem zasuku najprej tekmecu ponudil možnost za rešitev v remi, v naslednji potezi pa spregledal še čisto trdnjavo in preboj v finale se mu je izmuznil iz rok.

Razočaranje je Rus hitro pozabil, v dvoboju za tretje mesto je z 2:0 ugnal Jakubojeva in si zagotovil zadnjo vstopnico za kandidatski turnir. Tudi njegova uvrstitev je zaslužena, saj je prikazal zelo kvalitetne predstave ter med drugim izločil četrtega igralca s svetovne lestvice, Nemca Vincenta Keymerja.

Seznam skoraj popolnjen

Seznam osmerice, ki se bo na kandidatskem turnirju konec marca in v prvi polovici aprila 2026 potegovala za naziv izzivalca svetovnega prvaka Gukeša Domaradžuja, je skoraj v celoti popolnjen. Trojica se je pridružila Nizozemcu Anišu Giriju in Nemcu Matthiasu Blübaumu, ki sta se na omenjeno tekmovanje uvrstila na septembrskem kvalifikacijskem turnirju po švicarskem sistemu, medtem ko je Američan Fabiano Caruana zmagovalec skupnega seštevka točk z lanskih turnirjev. Tudi glede preostalih dveh mest skoraj ni več dilem, saj si bo drugi Američan Hikaru Nakamura zagotovil mesto po ratinškem kriteriju, Indijec Rameshbabu Praggnanandhaa pa ima praktično neulovljivo prednost v seštevku točk z letošnjih turnirjev.