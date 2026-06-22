Svetovno prvenstvo v nogometu: vloga Messijevega idola največja čast

»V čem se ta reprezentanca razlikuje od tiste iz Katarja 2022? Veliko bolj mirni smo, saj vemo, da imamo v svojih vrstah še vedno čarovnika,« je nekdanji kapetan, prvi zvezdnik in vodja argentinske izbrane vrste Pablo Aimar pojasnil, zakaj gavči verjamejo v svoj uspeh. Tudi na današnji tekmi z Avstrijo ne bo nič drugače, četudi bo tekmec mnogo bolj zahteven in motiviran kot v prvem krogu. Alžirci se s porazom (in prekrškom Lionela Messija) še niso sprijaznili, a to razmerja moči ne bo spremenilo.

Ko je bil danes najboljši strelec svetovnih prvenstev v zgodovini deček na prehodu v najstniška leta in je spoznaval zakonitosti nogometne igre v dresu Newell's Old Boys, je imel le eno željo: da bi igral kot Pablo Aimar in nosil desetico v slovitem River Platu iz Buenos Airesa. Sloviti »klovn«, kot ga kličejo v domovini, je danes del skrivnega recepta Lionela Scalonija. Ob sebi je argentinski selektor zbral močan strokovni štab, sestavljen iz nekdanjih zvezdnikov, ob Aimarju to vlogo opravljata še Walter Samuel in Roberto Ayala.

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»Vedno sem se čudil, kako se mora počutiti Enzo Francescoli (eden najboljših Urugvajcev vseh časov in prav tako zvezdnik River Plata, op. p.), ko ga eden najboljših vseh časov Zinedine Zidane izpostavlja kot navdih. Zdaj vem, kako mu je,« je Aimar še danes počaščen, da je s svojo igro navdušil najboljšega vseh časov. Skupaj sta nosila dres argentinske reprezentance na SP v Nemčiji 2006, nato sta bila na klubski ravni tudi tekmeca, od leta 2018 pa znova veslata v isto smer. »Zame je to največja čast v življenju, ob delu z Messijem smo se privadili na nemogoče dosežke in poteze. In to na najbolj pomembnih tekmah,« je 46-letni Aimar pojasnil, zakaj reprezentanco prevevata samozavest in vera v zmago.

S trojčkom zadetkov proti Alžircem se je Messi na vrhu večne lestvice strelcev izenačil z Miroslavom Klosejem, že danes (19) lahko rekord še izboljša. A zadetki niso tisto, kar čarovnika dela posebnega, v argentinski izbrani vrsti je dovolj kandidatov (v prvi vrsti Julian Alvarez), ki znajo žogo pospraviti v mrežo. »Vsi želimo zmagovati, zato smo tukaj. A je pomembna tudi pot, kako prideš do uspeha. Če na nogometnem igrišču ne uživaš, se hitro lahko zgodi, da si zapravil 40 let svojega življenja. Dobro vzdušje je ključno, saj ne delimo le slačilnice, temveč pomemben del naših življenj,« se Aimar zaveda, da jim naslova prvakov izpred štirih let ne bo vzel nihče, vse, kar sledi, pa bo češnja na torti.