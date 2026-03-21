Tadej Pogačar in pol ure adrenalina

Prvi spomenik sezone Milano–Sanremo slovi kot velika enodnevna dirka, ki jo je najlažje končati, vendar je na njej najtežje zmagati. Tega se dobro zaveda tudi Tadej Pogačar (UAE), ki je v kolesarstvu osvojil že skoraj vse, kar se je dalo, na sloviti Vii Roma pa v petih poskusih še ni zmagoslavno dvignil rok. Mu bo danes v šesto uspelo? Pogi na start prihaja najmočnejši doslej, a podobno velja tudi za njegovega velikega tekmeca Mathieuja van der Poela (Alpecin Premier Tech).

Če pred številnimi dirkami, odkar na njih nastopa Pogačar, ni veliko razburjenja pri vprašanju, kdo bo zmagal, je pri »classicissimi« ravno obratno. Šampion s Klanca pri Komendi je eno od najbolj monotonih dirk, katere skoraj 300-kilometrska trasa ponuja bore malo selektivnih odsekov, v zadnjih letih spremenil v velik spektakel.

Vsaj njen zaključek, ki je postal morda najbolj adrenalinske pol ure na kolesarskem koledarju. Nepozabna je bila predvsem lanska dirka, ki jo je Pogačar »razstrelil« na vzponu na Cipresso (5,7 km, 4,1-odstotni povprečni naklon) 27 kilometrov pred ciljem. Njegov pospešek je bil silovit, a sta mu z zadnjimi močmi sledila van der Poel in Filippo Ganna (Ineos), ki se ju ni mogel otresti niti na zadnjem vzponu na Poggio (3,7 km, 3,8 %), nato pa je v sprintu na Rimski cesti potegnil najkrajšo.

Zmagal je van der Poel, s katerim sta si lani razdelila vseh pet spomenikov. Slovenec je dobil najbolj hribovite po Flandriji, Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji, Nizozemec najbolj ravninska Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix. »Na poti v Sanremo težko naredim razliko. Tu težko govorimo o klancih, saj je hitrost tudi na njih tako visoka, da ima kolesar v zavetrju veliko prednost,« se je Pogačar že večkrat pridušal nad neselektivnostjo trase, ki v boju za zmago omogoča nešteto scenarijev.

Mohoričev vratolomni spust

Eden od teh je prinesel doslej edino slovensko zmago, Matej Mohorič (Brahrain Victorious) si jo je leta 2022 prikolesaril z vratolomnim spustom s Poggia, pri katerem je uporabil gorskokolesarsko teleskopsko sedežno oporo. Tedaj je bil preveč drzen tudi za Pogačarja. Danes bo velika neznanka, za kakšno taktiko se bo odločil s svojim štabom, ki ga bo kot športni direktor vodil Andrej Hauptman.

Sicer pa Pogi tudi tokrat ne bo edini slovenski adut na startu 298-kilometrske preizkušnje. Njegovemu napadu bo po pričakovanjih poskušal slediti tudi Mohorič, za presenečenje pa je tako kot z nastopom na sredini dirki Milano–Torino, ki jo je končal na 3. mestu, poskrbel Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). Za zasavskega orla bo to tretji nastop, leta 2017 je zasedel 67. mesto, leta 2022 pa 17.