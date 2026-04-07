Tadej Pogačar med legendami Flandrije

ZGODOVINSKI USPEH

Tretja zmaga ga uvršča med najuspešnejše kolesarje v zgodovini dirke.

Tadej Pogačar (UAE) je v letošnjih treh nastopih potrdil, da lahko zmaguje na vseh terenih in na različne načine. Sezono 2026 je odprl z 78-kilometrsko samostojno vožnjo po makadamu dirke Strade Bianche, jo nadaljeval s srhljivko s padcem in sprintersko odločitvijo na Milano–Sanremo, v nedeljo pa je tekmece drugega za drugim zmlel še na dirki po Flandriji. A vse to je bilo zanj svojevrstno »ogrevanje« za zadnji veliki izziv na enodnevnih dirkah – Pariz–Roubaix. Sveta kolesarska nedelja v Flandriji ni bila tako dramatična kot sobota pred dvema tednoma, ko je Pogačar v šestem poskusu zmagal v ...