KOLESARSTVO

Tam, kjer je Roglič še pred Pogačarjem, slovenska kolesarska asa lovita še en zgodovinski mejnik

Nihče še ni dobil sedem največjih enotedenskih dirk.
Tadej Pogačar in Primož Roglič sta med najboljšimi v zgodovini tudi na enotedenskih dirkah. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta med najboljšimi v zgodovini tudi na enotedenskih dirkah. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Primož Roglič s trizobom za zmago na dirki Tirreno–Adriatico leta 2019 FOTO: LaPresse

Primož Roglič s trizobom za zmago na dirki Tirreno–Adriatico leta 2019 FOTO: LaPresse

Tadej Pogačar je lani prvič zmagal na dirki po Dofineji. FOTO: Tony Esnault/ASO

Tadej Pogačar je lani prvič zmagal na dirki po Dofineji. FOTO: Tony Esnault/ASO

Martin Hvastja je Primoža Rogliča pričakoval na dirki po Švici. FOTO: Jože Suhadolnik

Martin Hvastja je Primoža Rogliča pričakoval na dirki po Švici. FOTO: Jože Suhadolnik

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta med najboljšimi v zgodovini tudi na enotedenskih dirkah. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Primož Roglič s trizobom za zmago na dirki Tirreno–Adriatico leta 2019 FOTO: LaPresse
Tadej Pogačar je lani prvič zmagal na dirki po Dofineji. FOTO: Tony Esnault/ASO
Martin Hvastja je Primoža Rogliča pričakoval na dirki po Švici. FOTO: Jože Suhadolnik
Miha Hočevar
 30. 4. 2026 | 08:11
4:49
A+A-

Tadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se ta teden merita na dirki po Romandiji, sta postavila že nešteto kolesarskih mejnikov. Pri tem v zadnjih letih vodi predvsem 27-letnik s Klanca pri Komendi, a 36-letni zasavski orel je v prednosti pred njim v lovu na še en zgodovinski dosežek – zmage na vseh največjih enotedenskih dirkah. Pogačar je dobil štiri od petih spomenikov, manjka mu le Pariz–Roubaix. Osvojil je dve od treh tritedenskih dirk, nima še rdeče majice z Vuelte. Na reprezentančni sceni je osvojil dva naslova svetovnega prvaka in enega evropskega prvaka, v Los Angelesu 2028 bo meril na svoje prvo olimpijsko zlato.

V njegovem lovu na vse najpomembnejše kolesarske lovorike je še najslabše zapolnjena rubrika največjih sedmih enotedenskih dirk. Najstarejša med njimi je dirka po Kataloniji, ki so jo prvič priredili leta 1911 in je letos dočakala 105. izvedbo, po kronološkem vrstnem redu prve dirke sledijo Baskija (1924, 65 izvedb), Švica (1933, 88), Pariz–Nica (1933, 84), Romandija (1947, 79), Dofineja (1947, 77) in Tirreno–Adriatico (1966, 61).

Primož Roglič s trizobom za zmago na dirki Tirreno–Adriatico leta 2019 FOTO: LaPresse
Primož Roglič s trizobom za zmago na dirki Tirreno–Adriatico leta 2019 FOTO: LaPresse

Nihče v zgodovini ni zmagal na vseh. Največ zmag, 14, ima irski šampion iz 80. let minulega stoletja Sean Kelly, čeprav je osvojil le štiri od sedmih dirk. Kar sedemkrat je dobil klasiko proti soncu Pariz–Nica, trikrat Baskijo, po dvakrat pa Katalonijo in Švico. Roglič je drugi na večni lestvici z 11 zmagami, po dvakrat je osvojil Tirreno–Adriatico, Katalonijo, Baskijo, Romandijo in Dofinejo, enkrat pa Pariz–Nico. Je edini, ki je zmagal na šestih različnih dirkah, a to se bo spremenilo, če bo Pogačar ta teden dobil svojo krstno dirko po Romandiji in junija še dirko po Švici, na kateri bo tudi nastopil prvič.

Ni še prestar

Rogličeva prva zmaga – ni bila premierna slovenska, saj sta na enotedenskih dirkah nekoč blestela Jani Brajkovič (Dofineja 2010) in Simon Špilak (Romandija 2010, Švica 2015, 2017) – sega na dirko po Baskiji 2018. »Leta 2024 sem bil z Rogličem na treningu v Zürichu in mi je rekel, da mora osvojiti še Švico. Očitno mu to nekaj pomeni. Zato me je presenetilo, da se letos ni odločil za nastop, pričakoval sem, da bo dirkal. Gotovo še ni prestar, da bi zmagal,« je o edini manjkajoči Rogličevi enotedenski lovoriki povedal direktor slovenske reprezentance Martin Hvastija.

Tadej Pogačar je lani prvič zmagal na dirki po Dofineji. FOTO: Tony Esnault/ASO
Tadej Pogačar je lani prvič zmagal na dirki po Dofineji. FOTO: Tony Esnault/ASO

Glede starosti ima prav. Roglič je 13. najstarejši zmagovalec ene od prestižnih enotedenskih dirk, ko je 30. marca lani dobil dirko po Kataloniji, je štel 35 let in 152 dni. Najstarejši je Chris Horner, ki je dirko po Baskiji leta 2010 dobil star 38 let in 169 dni. Američan je tudi starostni rekorder na tritedenskih dirkah, Vuelto 2013 je osvojil pri 41 letih in 327 dnevih.

Želi zmagati povsod

Roglič se pri 36 letih v primerjavi z njim zdi pravi mladenič, kaj šele 27-letni Pogačar. Njegova prva prestižna enotedenska zmaga je bila Tirreno–Adriatico 2021. Na večni lestvici je 18. z »le« petimi zmagami, dvema na Tirreno–Adriatico ter po eno na Pariz–Nici, Kataloniji in Dofineji. Pet zmag ima še Jonas Vingegaard, ki je tudi kandidat za dokončanje zbirke, saj ima po eno zmago na preostalih dirkah, manjkata mu Romandija in Švica. Veliki Eddy Merckx je kariero končal s sedmimi zmagami na petih različnih dirkah, nikoli ni dobil Tirrena–Adriatica in Baskije.

»Pogi želi zmagati na vseh pomembnih dirkah na svetu, odkljukati eno po eno. Očitno se bo lotil tudi vseh največjih etapnih dirk,« Hvastija pravi o Pogačarjevem lovu, v katerem ta čas še manjkajo Romandija, Švica in Baskija. Če bo Pogi, ki se je v zadnjih letih precej več posvečal klasičnim dirkam, uresničil letošnja cilja, mu bo ostal le še lov na »txapelo«, znamenito baskovsko baretko.

Martin Hvastja je Primoža Rogliča pričakoval na dirki po Švici. FOTO: Jože Suhadolnik
Martin Hvastja je Primoža Rogliča pričakoval na dirki po Švici. FOTO: Jože Suhadolnik

»Roglič je bližje dopolnitvi zbirke, a znotraj njegove ekipe bi morali bolj strateško razmišljati, to kar počnejo sedaj, je brez glave, takšno je vsaj moje videnje. Zdi se, da so zadnje letošnje dirke odpeljali brez jasnega načrta,« je Hvastija prepričan, da bo moral zasavski orel s svojimi rdečimi biki kaj spremeniti, če želi pred Pogačarjem priti do vseh sedmih velikih lovorik.

  • 14 - zmag je slavil rekorder Sean Kelly.
  • 11- zmag ima Roglič, drugi na večni lestvici.
  • 5 - velikih enotedenskih lovorik ima Pogačar.

