Teja Oblak kot prva Slovenka zaigrala v WNBA

Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99:80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še devet podaj in skok.

Najboljša igralka zmagovalk je bila Emily Engstler s 16 točkami in sedmimi skoki, Carla Leite je za tretjo zmago na šestih tekmah sezonr dodala 15 točk in devet podaj. Petintridesetletna Oblak je sredi aprila postala nova članica Portlanda, kjer je športna direktorica novoustanovljene franšize Mariborčanka Vanja Černivec.

Oblak je v tej sezoni igrala za turški Galatasaray, sedaj pa nastopa v 15-članski ligi WNBA, ki poteka od začetka maja do konca septembra. Zaradi poškodbe mišice Ločanka doslej ni igrala. V WNBA se je pridružila naturalizirani slovenski reprezentantki Jessici Shepard, ki je članica Dallasa, ter Ajši Sivka, ki je bila na naboru izbrana s strani Chicaga.