Tekmec nogometašev Celja v konferenčni ligi ne bo mačji kašelj

Evropska jesen je za Celje, zadnjega slovenskega predstavnika v evropskih nogometnih pokalih, že preteklost, sedanjost je evropska pomlad. Operacija osmina finala konferenčne lige in ponovitev lanske uvrstitve v četrtfinale je v zaključnem dejanju. Četrtkova tekma dodatnih kvalifikacij v Prištini (21.00) proti kosovskemu prvaku Driti bo prvo dejanje, drugo povratna tekma, ki bo naslednji četrtek, 26. t. m., v Celju. Po odhodu španskega čarovnika Alberta Riere so se morali Celjani na hitro preobraziti in privaditi na povsem drugačen ritem ter vzdušje, vključujoč tudi bolj realističen pristop. Ta Celjane nič več ne postavlja v vlogo izrazitih favoritov, pri čemer jim je morda najbolj v pomoč lanska Olimpijina izkušnja, ko so se zeleno-beli že videli v osmini finala. Toda to je bil račun brez krčmarja, banjaluški Borac je bil previsoka ovira.

Če so bili Celjani zelo zadovoljni z razpletom žreba dodatnih kvalifikacij, ker so se izognili gostovanju v Armeniji (Noah), so zdaj malo manj. Veliko se je spremenilo od januarskega žreba, Alberta Riere ni več, ugank je veliko. Tekmeci so drugi del sezone odprli z minimalno zmago v prvenstvu Kosova. V taboru Drite ne skrivajo optimizma, njihova pričakovanja je bržkone dvignil tudi reprezentančni podvig v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, v katerih je Kosovo premagalo tudi Slovenijo in se uvrstilo v dodatne kvalifikacije. V besedah jih je izrazil trener Drite Zekirija Ramadani. »Žreb se je izšel po naših željah. Ne zato, ker bi bilo Celje šibko, ampak ker smo želeli spoznati tudi njegovo moč. Je vodilno moštvo slovenske lige z veliko prednostjo,« je povedal v Makedoniji rojeni 48-letni trener.

Toda kdo je – vse prej kot naivna in neizkušena – Drita in kakšna je njena evropska zgodovina? Njen dom je mesto Gjilan, v Prištini gosti evropske tekme. Štirikratni kosovski prvak je leta 2018 prvič igral kvalifikacije za ligo prvakov. Tudi v tej sezoni je evropsko pot začel med prvaki in v uvodnem kvalifikacijskem kolu izločil Differdange (1:1, 3:2), nato izgubil proti Københavnu (0:1, 0:2), v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo pa proti Steaui (1:3, 2:3). Za prvi preboj v skupinski del enega od evropskih klubskih tekmovanj je Drita še drugič izločila Differdange (2:1, 1:0). Konferenčno ligo je Drita končala kot 20., z izkupičkom dve zmagi, dva poraza in dva neodločena izida – premagala je Shelbourne (1:0) in Škendijo (1:0), izgubila z Alkmarjem (0:3) in Rayom Vallecanom (0:3), neodločen izid pa iztržila proti KuPS (1:1) in Omonii (1:1). Drita je v Evropi igrala že 45 tekem. Kosovski prvak je po 20. kolih domačega prvenstva na tretjem mestu s točko manj od Ballkanija in Prištine. Najboljši strelec je Kristal Abazaj s petimi goli, najvrednejši (800.000) pa Arb Manaj. Po Transfermarktu je vrednost moštva 7,58 milijona evra.