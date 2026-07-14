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SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU

Teksaški finale pred finalom: dvoboj različnih slogov in Kyliana Mbappeja ter Lamina Yamala

Nocoj v Dallasu prvi polfinale svetovnega prvenstva v nogometu.
Na evropskem prvenstvu v Nemčiji je španski najstnik Lamine Yamal (levo) zasenčil francoskega ostrostrelca Kyliana Mbappeja. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Na evropskem prvenstvu v Nemčiji je španski najstnik Lamine Yamal (levo) zasenčil francoskega ostrostrelca Kyliana Mbappeja. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Španski selektor Luis De La Fuente je trn v francoski peti. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Španski selektor Luis De La Fuente je trn v francoski peti. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Francoski selektor Didier Deschamps je ustvaril tovarištvo v moštvu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Francoski selektor Didier Deschamps je ustvaril tovarištvo v moštvu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Postavi Francija Španija FOTO: Gm

Postavi Francija Španija FOTO: Gm

Na evropskem prvenstvu v Nemčiji je španski najstnik Lamine Yamal (levo) zasenčil francoskega ostrostrelca Kyliana Mbappeja. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Španski selektor Luis De La Fuente je trn v francoski peti. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Francoski selektor Didier Deschamps je ustvaril tovarištvo v moštvu. FOTO: Brian Snyder/Reuters
Postavi Francija Španija FOTO: Gm
Gorazd Nejedly
 14. 7. 2026 | 09:02
4:50
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Navijači in »nogometna vlada« so na svetovnem prvenstvu v nogometu dobili, kar so želeli: polfinale najboljših na svetu. Prvi polfinalni dvoboj med Francijo in Španijo v Dallasu je finale pred finalom. »Les bleus« in »la roja« so do šeste tekme na mundialu prišli brez prask in v šampionskem slogu: na poti do tretjega zaporednega finala so svetovni podprvaki iz Katarja nanizali pet zmag z razliko v golih 12:3, evropski prvaki iz Nemčije pa do prvega polfinala po letu 2010 štiri zmage in neodločen izid z razliko v golih 7:1.

Na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) vodilne Francoze in tretje Špance loči le 15 točk (1948,97: 1934,79), med njima je Argentina (1943,47), ki jo bo jutri izzvala četrta Anglija (1889,42).

Španski selektor Luis De La Fuente je trn v francoski peti. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Španski selektor Luis De La Fuente je trn v francoski peti. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Na teksaško bitko dveh filozofij so čakali tako najbolj študiozni strokovnjaki kot navijači, ki jih navdušujejo goli in spektakularne poteze. Prve je kot po tekočem traku in ob pomoči »zlate žoge« Ousmana Dembeleja (pet golov) ter prvega podajalca (pet) Michaela Oliseja zabijal neulovljivi francoski sprinter in »bombarder« Kylian Mbappe (osem golov), za druge je bil pred mundialom zadolžen španski čudežni fant Lamine Yamal. Prav dvoboj francoskega napadalca (180 milijonov evrov) in še dražjega španskega najstnika (200 milijonov evrov) bi v bitki dveh različnih igralnih slogov lahko prevesil jeziček na tehtnici.

Napočil je trenutek za izbruh Lamina Yamala

Francozi niso le Mbappe, temveč stroj, ki ima »fiziko«, znanje in vrhunske posameznike, zaradi česar si lahko privoščijo divji ritem, v katerem na svetu ni tekmecev, ki bi jim bil kos. Španci so drugačni, v polfinale so se prebili z moštvenimi predstavami odlično naoljenega stroja in še brez izstopajoče vloge Barceloninega virtuoza Yamala. Ta je zaradi poškodbe pred mundialom iz tekme v tekmo lovil formo iz eura pred dvema letoma, zato se selektor Luis de la Fuente nadeja, da bo drevi prišel trenutek, ko bo izbruhnil in pokazal, zakaj velja za naslednika Lionela Messija.

Francoski selektor Didier Deschamps je ustvaril tovarištvo v moštvu. FOTO: Brian Snyder/Reuters
Francoski selektor Didier Deschamps je ustvaril tovarištvo v moštvu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

»Nobenega dvoma ni o tem, da se bosta pomerili dve najboljši reprezentanci. Videli bomo, katera bo uspešnejša, toda nimamo nobenega strahu. Možna sta le dva razpleta – bodisi se bodo Francozi tretjič zapored uvrstili v finale svetovnega prvenstva bodisi jih bomo mi premagali še tretjič zapored. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Prav nič se jih ne bojimo,« je napovedal dvoboj Yamal.

Španska igra z večjo posestjo in nadzorom žoge je za oči dolgočasna, manj privlačna in utrjuje obrambni zid, toda utruja tekmeca, ki se slej ko prej ujamejo v zanko. Selektor De la Fuente je strup za Francoze.

»So v izvrstni formi, vendar gojijo drugačen slog igre. Zavedamo se njihove izjemne kakovosti, obenem pa vemo, da smo edini, ki smo jih dvakrat premagali v polfinalu velikih tekmovanj,« njegov optimizem temelji na zadnjih dveh velikih medsebojnih polfinalnih tekmah – v ligi narodov, kjer so bili Španci boljši s »teniških« 5:4, in na euru 2024, kjer so slavili z 2:1.

Vsi za enega, eden za vse

Selektor Francije Didier Deschamps ve, da ima na voljo najmočnejše napadalne igralce in si ne sme privoščiti, da bi jih spremenil v strahopetne in obrambno postavljene. Agresivno napadanje tekmecev po celem igrišču in bliskovite spremembe ritma ter prehodi so njegov taktični zaščitni znak. Na svojem zadnjem velikem tekmovanja v vlogi selektorja trikolorjev piše tudi svojo že tako lepo in uspešno zgodbo o uspehu. Od leta 2012 je popeljal Francijo v finale evropskega prvenstva leta 2016 in v finale svetovnih prvenstev leta 2018 ter 2022.

Postavi Francija Španija FOTO: Gm
Postavi Francija Španija FOTO: Gm

»Verjetno je skrivnost v tem, da imam na voljo zelo dobre igralce. Očitno pa tudi svojega dela ne opravljam slabo,« je z nasmehom pojasnil in dodal: »To je predvsem človeška zgodba. Igralce sem res izbral jaz, a pomembno je, da smo vsak dan skupaj. Zelo sem zadovoljen, še bolj pa me veseli, da fantje uživajo,« je formula za uspeh strokovnjaka »človeškega obraza«, zaradi katerega individualist Mbappe slavi svoje gole tako, da objame selektorja.

»V DNK ekipe je, da so vsi skupaj in stojijo za trenerjem, ne glede na to, kaj se zgodi,« je z mušketirjevim sloganom, vsi za enega, eden za vse, potrdil zaupanje igralcev, ki ne skrivajo, da želijo svojega vodjo nagraditi z najslajšim darilom, naslovom svetovnih prvakov. 

200 milijonov evrov je po Transfermarktu vreden Lamine Yamal. Toliko je le še Erling Haaland, medtem ko je vrednost Kyliana Mbappeja 180 milijonov evrov.

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