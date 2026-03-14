  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSLO

Težko je verjeti: Domen Prevc je danes ostal brez druge serije, Švicar te tekme ne bo pozabil

Domen Prevc je na tekmi v Oslu zasedel 42. mesto. Najboljši je bil Gregor Deschwanden, ki je dosegel prvo zmago.
Zmagal je Gregor Deschwanden. FOTO: Kacper Pempel Reuters
STA, M. J.
 14. 3. 2026 | 18:38
 14. 3. 2026 | 18:53
2:56
A+A-

Švicar Gregor Deschwanden (263,1 točke) je prvič v karieri zmagal na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal. V norveškem Oslu je presenetljivo brez nastopa v drugi seriji ostal najboljši skakalec zime, Slovenec Domen Prevc in zasedel 42. mesto. 

Po prvi seriji je bil 35-letni Deschwanden drugi, nato pa s 130,5 m dolgim skokom prehitel na koncu drugega Avstrijca Maximiliana Ortnerja (261,7). Tretji je bil Japonec Naoki Nakamura (251,7). Tako Ortner kot Nakamura sta tretjič v karieri stala na odru za zmagovalce. Deschwanden pa je bil med prvimi tremi sedmič. Pred tem je bil štirikrat drugi in dvakrat tretji, je pa bil bronast na srednji skakalnici na nedavnih olimpijskih igrah v Predazzu.

V drugi seriji je precej napredoval Anže Lanišek, ki se mu je prvi skok malce ponesrečil. Z 29. mestom je za las ujel finale, nato pa s 127 m pridobil 15 mest ter končal na 14. mestu. Edini preostali slovenski finalist je bil Žak Mogel, ki je v finalu pridobil dve mesti in končal kot 28. Tretjič v sezoni je osvojil točke, 30. je bil pred tem na Kulmu in v Zakopanah.

Težave po odskoku Prevca

Prevc je po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah iskal pot do 14. zmage v sezoni, a bo moral zaradi težav po odskoku nanjo počakati vsaj do nedelje. Si je pa že v Lahtiju 26-letnik zagotovil skupno zmago v svetovnem pokalu. »Pride tudi dan, kot je današnji. Na žalost se ni izšlo. Želel sem nekako izvleči drugo serijo. Z mize me je dvignilo in sem misli, da bo šlo daleč, nato pa se je leva smuča spustila. Popravil sem, kar se je dalo, a to je vse, kar je danes uspelo v Oslu,« je za TV Slovenija dejal svetovni in olimpijski prvak z velike skakalnice.

Rok Oblak je prav tako kot Prevc obstal v prvi seriji, potem ko je bil 39. Že v petkovih kvalifikacijah je obtičal Žiga Jančar, medtem ko v domovini za zadnji del sezone na letalnicah trenira Timi Zajc.

V skupnem seštevku ima Prevc kot že okronani kralj sezone 2025/26 na vrhu 1894 točk, razliko pa je s 13. mestom malce zmanjšal Japonec Ryoyu Kobayashi, ki zdaj zaostaja 721 točk. Tretje mesto je utrdil Avstrijec Daniel Tschofenig (1049 točk). Lanišek je ostal na šestem mestu z 847 točkami. V nedeljo bo na Holmenkollnbakknu še druga posamična preizkušnja. Tekmovale bodo tudi ženske na čelu z današnjo zmagovalko Niko Prevc.

Gregor DeschwandenDomen Prevcsmučarski skokiAnže LanišekTimi ZajcOslo
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki