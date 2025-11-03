  • Delo d.o.o.
Tivoli že odšteva do novembrskih spektaklov

Innsbruck prekinil sanjski niz hokejskih zmajev. Številne gledalce v Tivoliju navdušujejo letošnje okrepitve.
Gledalci v tej sezoni navdušeno spodbujajo Olimpijine hokejiste. FOTO: Črt Piksi
Gledalci v tej sezoni navdušeno spodbujajo Olimpijine hokejiste. FOTO: Črt Piksi
Siniša Uroševič
 3. 11. 2025 | 08:35
2:54
A+A-

V razširjeni avstrijski hokejski ligi (ICEHL) je napočil čas prvega prvega tekmovalnega oddiha v sezoni. Tako kot vedno se v prvi polovici novembra po Evropi zberejo reprezentance, slovenska bo tako od četrtka do sobote igrala na turnirju v Sosnowiecu na Poljskem. Olimpiji ob tej uvodni prekinitvi po slabi tretjini ligaškega dela sezone razkriva pri vrhu lestvice kaže nadvse spodbudno. Pa na sobotni večer v Tivoliju proti Innsbrucku ni osvojila polnega plena. Izgubila je po podaljšku s 5:6.

Za zmaje je pomembna vrnitev gledalcev. Resda pri nas še vedno ni množične navade o nakupu permanentnih vstopnic in – kot denimo v Celovcu in Beljaku – zagotovljenih polnih tribun od začetka do konca sezone. Toda obenem je tako, da se prvič po dobrem desetletju v Tivoliju ne pritožujejo nad obiskom.

Ni več samoumevno, da na dan 1. novembra, ko mnogi obiskujejo pokopališča ali pa nekje zunaj domačega kraja uživajo v zadnjem vikendu prvih počitnic v šolskem letu, v Tivoli na tekmo z ne pretirano atraktivnim Innsbruckom pride več kot 3000 gledalcev. Toda pestro dogajanje pred dvorano in predvsem niz odličnih Olimpijinih predstav zadnjih dni – celo največji optimisti so dvomili o nizu treh zaporednih zmag na tujem v Celovcu, Budimpešti in pri prvakih v Salzburgu – sta pritegnila občinstvo.

Tekmovalni počitek

Sobotna predstava z Innsbruckom (5:6; Quince 11., 19., Brennan 39., 55., Boychuk 54.; Coatta 26., 31., Wilkins 27., Steffler 32., Benker 43., Corbeil 65.) je razkrila močan značaj tivolskega moštva: na krilih glasnega navijanja je dvakrat izničilo tekmečevo vodstvo za dva gola (4:2 in 5:3), obenem pa z veliko ustvarjalnosti ponudilo opazno znanje. Tako kakovostnega branilca, kot je T. J. Brennan, pri tivolskem klubu ni bilo vsaj deset let, izkušnje Zacha Boychuka, serijskega nemškega prvaka z Berlinom, so očitno dragocene, Nicolai Meyer je stalni reprezentant Danske, ki se je pomladi uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. In na slednjem je blestel tudi Lukaš Horak, učenec češke hokejske šole v slovenskih vratih, ki ima veliko zaslug za dosedanjo lepo bero točk. Jasno, tudi domače jedro napreduje ob kakovostnih tujih okrepitvah, povrh ima Olimpija zdaj na seznamu poškodovanih šest igralcev, med njimi tudi kapetana Roberta Saboliča.

Pred zeleno-belo zasedbo je zdaj tekmovalni počitek, deset zmajev bo nastopilo na reprezentančnem turnirju na Poljskem. Nato pa se bo v Tivoliju začelo odštevanje do novih spektaklov: 14. t. m bo v Ljubljani namreč gostoval Bolzano, vedno znova kandidat za lovoriko, dva dni pozneje pa še KAC, v tej sezoni z vidnim deležem dveh slovenskih hokejistov Jana Muršaka in sicer trenutno poškodovanega Luke Gomboca.

Ni ravno samoumevno, da se 1. novembra v Ljubljani na hokejski tekmi zbere 3000 gledalcev.

