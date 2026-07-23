To je zgodovinski uspeh slovenske mladinske reprezentance na domačem evropskem prvenstvu (FOTO)

Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Maks Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17 let.

Slovenci evropski prvaki do 17 let v biljardu FOTO: Billiard Zveza Slovenije

Slovenci evropski prvaki do 17 let v biljardu FOTO: Billiard Zveza Slovenije

Ekipni naslov velja za najprestižnejšo lovoriko evropskega prvenstva, saj združuje kakovost, širino in ekipni duh reprezentance skozi celotno tekmovanje, so še zapisali pri krovni zvezi.

Evropsko prvenstvo v Podčetrtku predstavlja pomemben mejnik za slovenski biljard in potrditev dolgoletnega sistematičnega dela z mladimi igralci.

Benko je ubranil naslov evropskega prvaka v disciplini 14.1 in osvojil bron v disciplini devetke, Badovinac pa je bil bronast v disciplini 14.1.

Slovenci evropski prvaki do 17 let v biljardu FOTO: Billiard Zveza Slovenije

Slovenci evropski prvaki do 17 let v biljardu FOTO: Billiard Zveza Slovenije

Slovenska reprezentanca je skozi vseh pet disciplin dosegla najboljše skupne rezultate doslej, tako da je bilo prvenstvo v Podčetrtku pomemben mejnik za slovenski biljard in potrditev dolgoletnega dobrega sistematičnega dela z mladimi igralci, je sporočil selektor mladinske reprezentance Mitja Gradišnik.