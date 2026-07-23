To je zgodovinski uspeh slovenske mladinske reprezentance na domačem evropskem prvenstvu (FOTO)

Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Maks Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17 let.
Ekipni naslov velja za najprestižnejšo lovoriko evropskega prvenstva, saj združuje kakovost, širino in ekipni duh reprezentance skozi celotno tekmovanje, so še zapisali pri krovni zvezi.
Evropsko prvenstvo v Podčetrtku predstavlja pomemben mejnik za slovenski biljard in potrditev dolgoletnega sistematičnega dela z mladimi igralci.
Benko je ubranil naslov evropskega prvaka v disciplini 14.1 in osvojil bron v disciplini devetke, Badovinac pa je bil bronast v disciplini 14.1.
Slovenska reprezentanca je skozi vseh pet disciplin dosegla najboljše skupne rezultate doslej, tako da je bilo prvenstvo v Podčetrtku pomemben mejnik za slovenski biljard in potrditev dolgoletnega dobrega sistematičnega dela z mladimi igralci, je sporočil selektor mladinske reprezentance Mitja Gradišnik.