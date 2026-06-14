Tokrat slovenskim odbojkarjem ni uspelo, poraz proti Japonski

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi lige narodov v Linyiju na Kitajskem izgubila proti Japonski z 1:3 (25, -16, -22, -22). Slovenski odbojkarji so na uvodnem turnirju po treh tesnih zmagah doživeli prvi poraz. Prvi turnir lige narodov na Kitajskem so začeli z zmagami s 3:2. V petih nizih so padli Kitajci, Poljaki in Kubanci, tako da so Slovenci kljub precejšnjemu nihanju v igri neporaženi krojili vrh lige. Tam so tudi današnji tekmeci iz dežele vzhajajočega sonca, ki so prav tako nanizali tri zmage proti Ukrajini, Poljski in Kitajski.

Tudi na svetovni lestvici sta ekipi praktično enaki, pred tekmo so jih ločile le dobre štiri točke, Slovenci so bili peti, Japonci šesti. V okviru lige narodov sta se ekipi vključno z današnjo tekmo pomerili že sedemkrat, Slovenija ostaja pri le eni zmagi.

Največ točk dal Štern

Danes je pomlajena slovenska izbrana vrsta, italijanski strateg Fabio Soli je spet dodobra premešal začetno postavo, borbeno parirala udarni japonski postavi, a morala na koncu prvič v letošnji ligi narodov priznati premoč tekmecu. Še vedno je pri vrhu lige, trenutno na četrtem mestu, medtem ko so stoodstotni Japonci na prvem mestu. Za slovensko reprezentanco je bil danes z 21 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Nik Mujanović je dodal 18 točk, Klemen Šen pa 11. Slovenske odbojkarje zdaj čaka nekaj dni počitka in priprav na drugi turnir lige narodov, ki ga bodo med 24. in 28. junijem igrali pred domačimi navijači v Ljubljani. Tekmeci bodo Kanadčani, Bolgari, Brazilci in Italijani.