Tratnikove sanje končale na asfaltu

Idrijčan je zaradi smole ostal brez boja za zmago na madžarskih in slovenskih cestah.

Jan Tratnik (Bahrain Victorious) ima letos izjemno močne noge, nima pa niti kančka sreče. Idrijčan je bil v izjemni formi že na spomladanskih enodnevnih dirkah, vendar je po spletu nesrečnih okoliščin vedno ostal brez uvrstitve na vrhu. Še slabše jo je odnesel na Giru d'Italia, na katerem je upal, da bo prvič oblekel rožnato majico. Namesto tega je bil prvi, ki je moral dirko zapustiti. Nesreča je pri Tratniku zares udarila šele za Giru, na katerem še ni imel tako ambicioznih načrtov kot letos. Z željami po zmagi si je ogledoval uvodno etapo s petkilometrskim ciljnim vzponom proti Višegradu, ...