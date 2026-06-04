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MAŽORETE

Trebanjke znova na vrhu: najbolje so vihtele palico

Sodnice so imele zelo zahtevno delo, poseben vtis pa so nanje naredile dame, nekdanje mažoretke, ki so tekmovale v posebni kategoriji.
Celotna ekipa trebanjskih mažoretk, skupaj s trenerkami, ki so v dveh kategorijah postale državne prvakinje. FOTO: Arhiv Mažorete Trebnje

Celotna ekipa trebanjskih mažoretk, skupaj s trenerkami, ki so v dveh kategorijah postale državne prvakinje. FOTO: Arhiv Mažorete Trebnje

Sestra Benjamina Šeška, Zala Šeško (desno), in Neža Krajšek sta radeški mažoretki, ki sta bili najboljši v paru v kategoriji senior palica. FOTO: osebni arhiv

Sestra Benjamina Šeška, Zala Šeško (desno), in Neža Krajšek sta radeški mažoretki, ki sta bili najboljši v paru v kategoriji senior palica. FOTO: osebni arhiv

Pokala državnih prvakinj v skupini junior palica so se prvič razveselile mažoretke iz Dobove. FOTO: Pandica

Pokala državnih prvakinj v skupini junior palica so se prvič razveselile mažoretke iz Dobove. FOTO: Pandica

Laške mažorete so letos podprvakinje v skupini kadet palica, v skupini senior palica tretje, uspešne so bile tudi v paru kadet pom pom. FOTO: Mažorete Laško

Laške mažorete so letos podprvakinje v skupini kadet palica, v skupini senior palica tretje, uspešne so bile tudi v paru kadet pom pom. FOTO: Mažorete Laško

Letošnje državno prvenstvo v Laškem je povezovala domačinka, tudi sama XXL mažoreta Špela Juhart. FOTO: Mojca Marot

Letošnje državno prvenstvo v Laškem je povezovala domačinka, tudi sama XXL mažoreta Špela Juhart. FOTO: Mojca Marot

Takole so s tribune trebanjske mažorete spodbujali njihovi navijači. FOTO: Mojca Marot

Takole so s tribune trebanjske mažorete spodbujali njihovi navijači. FOTO: Mojca Marot

Mažorete so ocenjevale sodnice, prva z leve je glavna sodnica, Radečanka Tadeja Rozman. FOTO: Mojca Marot

Mažorete so ocenjevale sodnice, prva z leve je glavna sodnica, Radečanka Tadeja Rozman. FOTO: Mojca Marot

Celotna ekipa trebanjskih mažoretk, skupaj s trenerkami, ki so v dveh kategorijah postale državne prvakinje. FOTO: Arhiv Mažorete Trebnje
Sestra Benjamina Šeška, Zala Šeško (desno), in Neža Krajšek sta radeški mažoretki, ki sta bili najboljši v paru v kategoriji senior palica. FOTO: osebni arhiv
Pokala državnih prvakinj v skupini junior palica so se prvič razveselile mažoretke iz Dobove. FOTO: Pandica
Laške mažorete so letos podprvakinje v skupini kadet palica, v skupini senior palica tretje, uspešne so bile tudi v paru kadet pom pom. FOTO: Mažorete Laško
Letošnje državno prvenstvo v Laškem je povezovala domačinka, tudi sama XXL mažoreta Špela Juhart. FOTO: Mojca Marot
Takole so s tribune trebanjske mažorete spodbujali njihovi navijači. FOTO: Mojca Marot
Mažorete so ocenjevale sodnice, prva z leve je glavna sodnica, Radečanka Tadeja Rozman. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 4. 6. 2026 | 13:10
3:37
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V Laškem se je končalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije (MZS), na katerem so trebanjske mažorete in mažoretke iz Dobove znova dokazale, da spadajo med najboljše v državi. V športni dvorani Tri lilije je bilo dva dni glasno, v različnih starostnih skupinah in kategorijah pa je nastopilo okoli 500 mažoret iz vse Slovenije, ki so z natančno izvedenimi koreografijami navduševale sodnice in se na koncu veselile najvišjih mest in medalj. »Pogled na mažoretke, ki vedno korakajo po taktih godbe na pihala, je veselje gledati. Vedno dobim kar kurjo polt, ko jih vidim. A marsikdo ne ve, koliko ur truda in trdega dela je za njimi, preden se pokažejo v javnosti. Zato tega dogodka v Laškem nisem želela zamuditi in sem jih z veseljem prišla pogledat,« nam je dejala mamica ene od mažoretk iz Dobove, ki je bila na tribuni skupaj z drugimi navijači, ki so bučno, z ragljami in trobljami spodbujali nastope deklet.

In prav mažorete iz Trebnjega, ki so že večkrat postale državne prvakinje, so bile v dveh kategorijah, in sicer kadetinj in seniork, najboljše tudi letos, s solo kadet palico pa je bila prav tako najboljša Trebanjka Aleksandra Velkovska, medtem ko je bila med solo kadetinjami pom pom najboljša Novomeščanka Ela Kovačič. V Laškem je za svoje pesti stiskala tudi županja Občine Trebnje Mateja Povhe, ki je ob koncu prvenstva prevzela zastavo MZS, kar pomeni, da bodo Trebanjci prihodnje leto gostili državno prvenstvo. Državne prvakinje v skupini junior in podprvakinje v skupini senior pa so postale mažoretke iz Dobove, kar je zanje prvi tovrstni uspeh, ki so se ga zato še toliko bolj razveselile. Med posameznicami so blestele Novomeščanke, ki so osvojile tri prva mesta, Ema Hrvat v solo junior pom pom, v solo senior pom pom Pia Novak, v solo senior palica pa Karin Brodnik, medtem ko je bila v kategoriji solo junior palica najboljša Radečanka Zarja Bizjak.

Sestra Benjamina Šeška, Zala Šeško (desno), in Neža Krajšek sta radeški mažoretki, ki sta bili najboljši v paru v kategoriji senior palica. FOTO: osebni arhiv
Sestra Benjamina Šeška, Zala Šeško (desno), in Neža Krajšek sta radeški mažoretki, ki sta bili najboljši v paru v kategoriji senior palica. FOTO: osebni arhiv
V paru kadet pom pom sta bili najboljši Laščanki Neža Logar in Tara Tosič, v paru kadet palica Sevničanki Aresteja Špec in Julija Žnideršič, v paru junior palica Novomeščanki Mia Bakšič in Žana Počervina, v paru senior palica Radečanki Kim Dior Starina in Lina Kolar, v paru junior pom pom Novomeščanki Lara Hrovat in Ema Hrvat, v paru senior palica pa sta blesteli mažoretki Zala Šeško, sicer sestra našega nogometaša Benjamina Šeška, in Neža Krajšek.

Tudi XXL

Kot je povedala glavna sodnica in predsednica sodniškega odbora MZS Tadeja Rozman, so imele ocenjevalke zahtevno delo, saj so si ogledale veliko dobrih koreografij: »Za vsemi temi dekleti je ogromno ur treningov, na koncu pa odločajo nianse, ki jih opazimo zgolj sodniki in so v prid enim ali drugim. Poudarek je na koreografiji, tehnični izvedbi točke, pozorni smo na težavnost dela s palico in rekvizitom pom pomom, ocenjujemo tudi splošno urejenost deklet, vtis pa naredijo tudi z nasmehom in enotnostjo pri koreografiji.« MZS sicer združuje kar 16 aktivnih klubov, na državnem prvenstvu pa smo videli tudi dodatno kategorijo XXL-mažoret, v kateri so združene dame, ženske in mame, ki so bile nekoč mažorete. Tovrstnih skupin je bilo letos šest, in sicer iz Trebnjega, Sevnice, Novega mesta, Dobove, Laškega in Radeč; slednje so prejele najvišjo oceno, prav vse pa so si prislužile zlato plaketo s posebno pohvalo.

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