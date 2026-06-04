Trebanjke znova na vrhu: najbolje so vihtele palico

V Laškem se je končalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije (MZS), na katerem so trebanjske mažorete in mažoretke iz Dobove znova dokazale, da spadajo med najboljše v državi. V športni dvorani Tri lilije je bilo dva dni glasno, v različnih starostnih skupinah in kategorijah pa je nastopilo okoli 500 mažoret iz vse Slovenije, ki so z natančno izvedenimi koreografijami navduševale sodnice in se na koncu veselile najvišjih mest in medalj. »Pogled na mažoretke, ki vedno korakajo po taktih godbe na pihala, je veselje gledati. Vedno dobim kar kurjo polt, ko jih vidim. A marsikdo ne ve, koliko ur truda in trdega dela je za njimi, preden se pokažejo v javnosti. Zato tega dogodka v Laškem nisem želela zamuditi in sem jih z veseljem prišla pogledat,« nam je dejala mamica ene od mažoretk iz Dobove, ki je bila na tribuni skupaj z drugimi navijači, ki so bučno, z ragljami in trobljami spodbujali nastope deklet.

In prav mažorete iz Trebnjega, ki so že večkrat postale državne prvakinje, so bile v dveh kategorijah, in sicer kadetinj in seniork, najboljše tudi letos, s solo kadet palico pa je bila prav tako najboljša Trebanjka Aleksandra Velkovska, medtem ko je bila med solo kadetinjami pom pom najboljša Novomeščanka Ela Kovačič. V Laškem je za svoje pesti stiskala tudi županja Občine Trebnje Mateja Povhe, ki je ob koncu prvenstva prevzela zastavo MZS, kar pomeni, da bodo Trebanjci prihodnje leto gostili državno prvenstvo. Državne prvakinje v skupini junior in podprvakinje v skupini senior pa so postale mažoretke iz Dobove, kar je zanje prvi tovrstni uspeh, ki so se ga zato še toliko bolj razveselile. Med posameznicami so blestele Novomeščanke, ki so osvojile tri prva mesta, Ema Hrvat v solo junior pom pom, v solo senior pom pom Pia Novak, v solo senior palica pa Karin Brodnik, medtem ko je bila v kategoriji solo junior palica najboljša Radečanka Zarja Bizjak.

Sestra Benjamina Šeška, Zala Šeško (desno), in Neža Krajšek sta radeški mažoretki, ki sta bili najboljši v paru v kategoriji senior palica. FOTO: osebni arhiv

Tudi XXL

V paru kadet pom pom sta bili najboljši Laščankiin, v paru kadet palica Sevničankiin, v paru junior palica Novomeščankiin, v paru senior palica Radečankiin, v paru junior pom pom Novomeščankiin, v paru senior palica pa sta blesteli mažoretki, sicer sestra našega nogometaša, in

Kot je povedala glavna sodnica in predsednica sodniškega odbora MZS Tadeja Rozman, so imele ocenjevalke zahtevno delo, saj so si ogledale veliko dobrih koreografij: »Za vsemi temi dekleti je ogromno ur treningov, na koncu pa odločajo nianse, ki jih opazimo zgolj sodniki in so v prid enim ali drugim. Poudarek je na koreografiji, tehnični izvedbi točke, pozorni smo na težavnost dela s palico in rekvizitom pom pomom, ocenjujemo tudi splošno urejenost deklet, vtis pa naredijo tudi z nasmehom in enotnostjo pri koreografiji.« MZS sicer združuje kar 16 aktivnih klubov, na državnem prvenstvu pa smo videli tudi dodatno kategorijo XXL-mažoret, v kateri so združene dame, ženske in mame, ki so bile nekoč mažorete. Tovrstnih skupin je bilo letos šest, in sicer iz Trebnjega, Sevnice, Novega mesta, Dobove, Laškega in Radeč; slednje so prejele najvišjo oceno, prav vse pa so si prislužile zlato plaketo s posebno pohvalo.