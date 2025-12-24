Trk ni bil hujše narave, Luka že čaka tekmo s Houstonom

V Evropi na dan osrednjega krščanskega praznika športniki uživajo v zatišju in božičnem miru, na drugi strani Atlantika je pogled na praznični čas drugačen. Božič je osrednji dan v koledarju rednega dela sezone lige NBA, tekme 25. decembra pa najbolj gledane in posebna čast. Luko Dončića je lani doletela tretjič in se vtisnila v spomin slovenskega zvezdnika, čeprav bi nanjo raje pozabil. Tekma z Minnesoto, ki se je končala z nesrečno poškodbo, je bila zanj zadnja v dresu Dallasa. Leto pozneje je Luka, čeprav znova z zdravstvenimi težavami, zadovoljen v Kaliforniji, v Teksasu pa si belijo glavo, kaj storiti z njegovo zamenjavo. Gledanost božičnih tekem v ligi NBA je vsaj za 10, občasno tudi za 20 in več odstotkov višja od povprečja tekem rednega dela in se približa občinstvu, ki ga košarkarji pritegnejo v končnici. Liga zato skrbno izbira božične dvoboje, aktivira največje zvezdnike in spodbuja rivalstva. Los Angeles Lakers čaka derbi s Houstonom Kevina Duranta in Alperena Šenguna, Dončić pa sodi med igralce, ki na božičnih tekmah igra še bolje kot sicer. Z izvrstnim povprečjem 36,3 točke na tekmo – odigral je tri – na večni lestvici zaostaja le za Tracyjem McGradyjem, s 50 točkami proti Phoenixu ob koncu leta 2023 gleda v hrbet le Wiltu Chamberlainu (59 točk proti New Yorku leta 1961) in Bernardu Kingu (60 točk proti New Jerseyju, 1984). Tudi letos je tik pred božičem dobil spodbudne novice.

Trk s kolenom Bogdana Bogdanovića ni bil hujše narave, tekmo s Phoenixom je Luka preventivno izpustil, za dvoboj s Houstonom bo pripravljen, okrevata tudi DeAndre Ayton in Austin Reaves. Letošnji božič bo zato Dončić ohranil v lepšem spominu kot lanskega, ko je zadnjič nosil dres Dallasa, s skremženo grimaso in natrgano mečno mišico odšel na dolgotrajno okrevanje in vmes v Teksasu dobil najbolj nepredstavljivo »nogo« tega tisočletja. Čas celi rane, leto dni pa je v profesionalnem športu dolga doba. Po uvodnem pretresu Dončić v Kaliforniji igra na superzvezdniški ravni, predvsem v napadu še nikoli ni bil tako dober in je na poti, da drugič v karieri osvoji strelsko krono lige.

Ena zadnjih trojk Luke Dončića za Dallas, preden je njegov božični debi prekinila poškodba. Foto: Jerome Miron/Reuters

50 točk je 25. decembra 2023 proti Phoenixu dosegel Luka Dončić

Uničujoča optika

Povsem drugačno je razpoloženje v Dallasu, kjer je za katastrofalno menjavo Nico Harrison že plačal s svojo službo in najverjetneje pod službovanje v ligi NBA že potegnil črto. Zamenjava za slovenskega zvezdnika Anthony Davis je v skladu z napovedmi (pre)pogosto poškodovan, strgane križne vezi Kyrieja Irvinga so porušile vizijo igre Teksašanov, še preden se je nova doba zares začela. Na reklamnem panoju Dallasa je pol moštva, le Flagg in vnovič poškodovani Dereck Lively, ki je po operaciji stopala že zaključil sezono, sta nedotakljiva. »Slovo od Nica Harrisona je bilo le prvi korak, zdaj morajo navijače prepričati, da je čas za prihodnost. A Davisa ne morejo poslati drugam, ne da bi nekaj prejeli v zameno, optika takšne menjave bi bila uničujoča,« je eden od virov za ESPN pojasnil razmišljanje v pisarnah Dallasa, kjer niti začasno vlečeta Michael Finley in Matt Ricardi.

Jokić, Wemby, Curry, Shai

Dallas bo božič preživel v San Franciscu pri Stephu Curryju in Golden State Warriors (23.00), evropski košarkarski navdušenci tudi v popoldanskih urah ne bodo prikrajšani za spektakel: najprej (18) je na sporedu derbi vzhodne konference med Clevelandom in New Yorkom, ob 20.30 sledi poslastica večera med OKC (Shai Gilgeous-Alexander) in San Antoniom (Victor Wembanyama). Na vrhuncu noči (2) bo na delu Dončić, božični spored pa bosta v zgodnjih jutranjih urah (4.30) dneva samostojnosti in enotnosti z visokooktanskim dvobojem zaključila Nikola Jokić in Anthony Edwards.