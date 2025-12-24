  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MINEVA LETO DNI

Trk ni bil hujše narave, Luka že čaka tekmo s Houstonom

Mineva leto dni od zadnje tekme Luke Dončića v dresu Dallasa – Teksašani še vedno obupujejo nad menjavo.
Našemu asu se spet obeta zelo lepo košarkarsko leto. FOTO: Jayne Kamin/Reuters
Našemu asu se spet obeta zelo lepo košarkarsko leto. FOTO: Jayne Kamin/Reuters
Nejc Grilc
 24. 12. 2025 | 05:45
3:58
A+A-

V Evropi na dan osrednjega krščanskega praznika športniki uživajo v zatišju in božičnem miru, na drugi strani Atlantika je pogled na praznični čas drugačen. Božič je osrednji dan v koledarju rednega dela sezone lige NBA, tekme 25. decembra pa najbolj gledane in posebna čast. Luko Dončića je lani doletela tretjič in se vtisnila v spomin slovenskega zvezdnika, čeprav bi nanjo raje pozabil. Tekma z Minnesoto, ki se je končala z nesrečno poškodbo, je bila zanj zadnja v dresu Dallasa. Leto pozneje je Luka, čeprav znova z zdravstvenimi težavami, zadovoljen v Kaliforniji, v Teksasu pa si belijo glavo, kaj storiti z njegovo zamenjavo. Gledanost božičnih tekem v ligi NBA je vsaj za 10, občasno tudi za 20 in več odstotkov višja od povprečja tekem rednega dela in se približa občinstvu, ki ga košarkarji pritegnejo v končnici. Liga zato skrbno izbira božične dvoboje, aktivira največje zvezdnike in spodbuja rivalstva. Los Angeles Lakers čaka derbi s Houstonom Kevina Duranta in Alperena Šenguna, Dončić pa sodi med igralce, ki na božičnih tekmah igra še bolje kot sicer. Z izvrstnim povprečjem 36,3 točke na tekmo – odigral je tri – na večni lestvici zaostaja le za Tracyjem McGradyjem, s 50 točkami proti Phoenixu ob koncu leta 2023 gleda v hrbet le Wiltu Chamberlainu (59 točk proti New Yorku leta 1961) in Bernardu Kingu (60 točk proti New Jerseyju, 1984). Tudi letos je tik pred božičem dobil spodbudne novice.

Trk s kolenom Bogdana Bogdanovića ni bil hujše narave, tekmo s Phoenixom je Luka preventivno izpustil, za dvoboj s Houstonom bo pripravljen, okrevata tudi DeAndre Ayton in Austin Reaves. Letošnji božič bo zato Dončić ohranil v lepšem spominu kot lanskega, ko je zadnjič nosil dres Dallasa, s skremženo grimaso in natrgano mečno mišico odšel na dolgotrajno okrevanje in vmes v Teksasu dobil najbolj nepredstavljivo »nogo« tega tisočletja. Čas celi rane, leto dni pa je v profesionalnem športu dolga doba. Po uvodnem pretresu Dončić v Kaliforniji igra na superzvezdniški ravni, predvsem v napadu še nikoli ni bil tako dober in je na poti, da drugič v karieri osvoji strelsko krono lige.

Ena zadnjih trojk Luke Dončića za Dallas, preden je njegov božični debi prekinila poškodba. Foto: Jerome Miron/Reuters
Ena zadnjih trojk Luke Dončića za Dallas, preden je njegov božični debi prekinila poškodba. Foto: Jerome Miron/Reuters

50 točk je 25. decembra 2023 proti Phoenixu dosegel Luka Dončić

Uničujoča optika

Povsem drugačno je razpoloženje v Dallasu, kjer je za katastrofalno menjavo Nico Harrison že plačal s svojo službo in najverjetneje pod službovanje v ligi NBA že potegnil črto. Zamenjava za slovenskega zvezdnika Anthony Davis je v skladu z napovedmi (pre)pogosto poškodovan, strgane križne vezi Kyrieja Irvinga so porušile vizijo igre Teksašanov, še preden se je nova doba zares začela. Na reklamnem panoju Dallasa je pol moštva, le Flagg in vnovič poškodovani Dereck Lively, ki je po operaciji stopala že zaključil sezono, sta nedotakljiva. »Slovo od Nica Harrisona je bilo le prvi korak, zdaj morajo navijače prepričati, da je čas za prihodnost. A Davisa ne morejo poslati drugam, ne da bi nekaj prejeli v zameno, optika takšne menjave bi bila uničujoča,« je eden od virov za ESPN pojasnil razmišljanje v pisarnah Dallasa, kjer niti začasno vlečeta Michael Finley in Matt Ricardi.

Jokić, Wemby, Curry, Shai

Dallas bo božič preživel v San Franciscu pri Stephu Curryju in Golden State Warriors (23.00), evropski košarkarski navdušenci tudi v popoldanskih urah ne bodo prikrajšani za spektakel: najprej (18) je na sporedu derbi vzhodne konference med Clevelandom in New Yorkom, ob 20.30 sledi poslastica večera med OKC (Shai Gilgeous-Alexander) in San Antoniom (Victor Wembanyama). Na vrhuncu noči (2) bo na delu Dončić, božični spored pa bosta v zgodnjih jutranjih urah (4.30) dneva samostojnosti in enotnosti z visokooktanskim dvobojem zaključila Nikola Jokić in Anthony Edwards.

Več iz teme

Luka DončićDallas MavericksLiga NBAKyrie IrvingNBAJason KiddNikola JokićbožičLos Angeles Lakers
ZADNJE NOVICE
07:42
Bulvar  |  Domači trači
BOŽIČKOV TEK

Roglič tekel z Božički v Mariboru (FOTO)

Več kot 330 tekačev in tekačic je sodelovalo na Božičnem teku v Mariboru.
Marko Pigac24. 12. 2025 | 07:42
07:25
Novice  |  Slovenija
ODZIVI NA SPLETU

Tega, kar je storil Golob na proslavi, doslej ni storil še noben predsednik vlade (VIDEO)

Po uradnem, protokolarno odmerjenem govoru, se usedel na stopnice odra in nadaljeval brez zapisanega besedila. Objavljamo posnetek.
24. 12. 2025 | 07:25
07:22
Novice  |  Svet
DOBRODELNA NOTA

Atenske ulice so zasedli Božički in tekli (FOTO)

Zabavni tek na 2,8 kilometra je bil tudi dogodek z dobrodelno noto. Poudarjali pomen gibanja, druženja in prazničnega razpoloženja.
24. 12. 2025 | 07:22
07:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA ŠE NI PRAVNOMOČNA

Iz pipe je tekla okužena voda, pacient se je pred leti v ljubljanskem UKC okužil z legionelo

Sodišče mu je prisodilo 9500 evrov odškodnine, sodba še ni pravnomočna.
Iva Ropac24. 12. 2025 | 07:02
07:00
Novice  |  Nedeljske novice
POVEZOVANJE

Pri edini čebelarski kapeli v Evropi posadili lipe

Na Lanšprežu ohranjajo dediščino Petra Pavla Glavarja, ki je tam ustanovil prvo čebelarsko šolo na Kranjskem.
Drago Perko24. 12. 2025 | 07:00
06:58
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O PITJU VODE

Zakaj mit o osmih kozarcih vode na dan ne drži več

Potrebe po hidraciji so veliko bolj individualne, kot smo vajeni slišati. Koliko vode bi morali popiti na dan? Odgovor vas bo presenetil.
Miroslav Cvjetičanin24. 12. 2025 | 06:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki