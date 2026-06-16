Tudi Florentino Perez ne bo pogledal stran

NOGOMET

SP 2026 začenjata finalista iz Katarja 2022 Francija in Argentina. Kylian Mbappe in Lionel Messi med favoriti za zlati čevelj.

»Imamo najboljši napad na svetu, vsak bi se moral bati Francije, ko stopi na igrišče,« pred prvo tekmo svetovnega prvenstva s Senegalom (21.) samozavestno pravi francoski branilec Lucas Hernandez. Nekoliko bolj previdno se v mesec dni dolgo branjenje pokala prvakov podajajo Argentinci, ki niso več odvisni le od Lionela Messija. Lionel Scaloni še vedno stavi na adute iz Katarja, na vrata trkata mlada zvezdnika, ki bi lahko bila odkritji turnirja. Na svetovnem prvenstvu zmagujejo moštva z jeklenimi živci. Pritisk javnosti je pri galskih petelinih in pri branilcih naslova velik, a za prekaljeni ...